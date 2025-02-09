Новичок Оболони восстановился после болезни
Устименко с нетерпением ждет возвращения команды cо сборов
Как стало известно Sport.ua, зимний новичок Оболони Денис Устименко перед отъездом команды на зарубежный этап подготовки в Турцию не избежал простудного заболевания и вынужден был остаться в Киеве.
По имеющейся информации, сейчас у нападающего со здоровьем все в порядке, он поддерживает спортивную форму с молодежным составом «пивоваров» и с нетерпением ждет возвращения основной команды. Еще есть время, чтобы наверстать упущенное и подойти ко второй части сезона во всеоружии.
Прошлой осенью Устименко выступал на правах аренды за Карпаты, хотя его контракт принадлежал Кривбассу. В начале января он на 1.5 года подписал соглашение с Оболонью.
Ранее защитник столичной Оболони Даниил Карась прокомментировал победу над командой Фастав Злин.
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