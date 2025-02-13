Незабитый пенальти. Карпаты сыграли вничью с Зимбру

«Карпаты» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команда Владислава Лупашко провела очередной спарринг. Соперником львовского клуба стал «Зимбру» (Молдова).

В текущем чемпионате «Зимбру» идет на второй строчке Супер Лиги и отстает от «Шерифа» на 11 очков.

«Карпаты» уже на 48-й секунде поединка заработали пенальти. Но удар Павла Полегенько с одиннадцатиметровой отметки потянул вратарь «Зимбру» Николае Чеботарь. Команда Лупашко открыла счет на 23-й минуте. Олег Федор навесил со штрафного с правого фланга, а Жан Педрозу головой отправил мяч в цель.

Команда из Молдовы сравняла счет незадолго до перерыва. Влад Райляну прострелил вдоль ворот с левого фланга, а гватемалец Аркимидес Ордоньес на дальней штанге поразил практически пустые ворота.

Товарищеский матч. 13 февраля. Белек Турция

«Карпаты» (Львов, Украина) – «Зимбру» (Кишинев, Молдова) – 1:1

Голы: Жан Педрозу, 23 – Ордоньес, 43.

Состав «Карпат»: Кинарейкин (Домчак, 46), Жан Педрозу, Киричок, Полегенько, Клименко, Танда, Чабан (Чачуа, 82), Федор, Стенио (Резник, 75), Костенко (Шах, 75), Игорь Невес (Булеза, 64)

Состав «Зимбру»: Чеботарь (Агачи, 75), Макрицкий (Фратя, 75), Розгонюк (Обекпа, 75), Бургиу (Русу, 82), Диого Родригес (Ешилюрт, 86), Соума (Доссо, 59), Паз (Стефан, 82), Ордоньес (Горя, 57), Райляну (Пегза, 68), Коваль (Раду, 64), Дахан (Ранера, 57).