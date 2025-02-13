Карпаты проводят спарринг с Зимбру. Стартовые составы

«Карпаты» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команда Владислава Лупашко проводит очередной спарринг. Соперником львовского клуба стал «Зимбру» (Молдова). Трансляция матча не запланирована.

В текущем чемпионате «Зимбру» идет на второй строчке молдавской Супер Лиги и отстает от «Шерифа» на 11 очков. Зимой команда значительно усилилась. Среди новичков «Зимбру» есть игроки сборных Гватемалы (нападающий Аркимидес Ордоньес) и Анголы (полузащитник Бруно Паз), а также игроки из Африки, Португалии, Испании и Израиля. Кроме того, в составе «Зимбру» есть несколько футболистов сборной Молдовы (Чеботарь, Розгонюк, Бургиу).