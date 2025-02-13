Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты проводят спарринг с Зимбру. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 14:21 |
219
0

Карпаты проводят спарринг с Зимбру. Стартовые составы

Львовский клуб играет с представителем Молдовы

13 февраля 2025, 14:21 |
219
0
Карпаты проводят спарринг с Зимбру. Стартовые составы
ФК Карпаты

«Карпаты» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команда Владислава Лупашко проводит очередной спарринг. Соперником львовского клуба стал «Зимбру» (Молдова). Трансляция матча не запланирована.

В текущем чемпионате «Зимбру» идет на второй строчке молдавской Супер Лиги и отстает от «Шерифа» на 11 очков. Зимой команда значительно усилилась. Среди новичков «Зимбру» есть игроки сборных Гватемалы (нападающий Аркимидес Ордоньес) и Анголы (полузащитник Бруно Паз), а также игроки из Африки, Португалии, Испании и Израиля. Кроме того, в составе «Зимбру» есть несколько футболистов сборной Молдовы (Чеботарь, Розгонюк, Бургиу).

По теме:
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
Заря проводит спарринг с Динамо Батуми. Стартовые составы
Оболонь – Решица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты Львов Зимбру Кишинев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Футбол | 13 февраля 2025, 13:11 5
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь

Артем Семка получил шанс закрепиться в первой команде

Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
Футбол | 12 февраля 2025, 13:59 4
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику

Украинский форвард продолжает бороться с воспалением колена

Челси остался без ведущего бомбардира. Игрок получил серьезную травму
Футбол | 13.02.2025, 13:13
Челси остался без ведущего бомбардира. Игрок получил серьезную травму
Челси остался без ведущего бомбардира. Игрок получил серьезную травму
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Футбол | 12.02.2025, 14:46
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Бокс | 13.02.2025, 08:20
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 6
Футбол
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 38
Бокс
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 4
Футбол
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
11.02.2025, 20:18
Футбол
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 11
Бокс
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
11.02.2025, 18:45 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем