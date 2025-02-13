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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.02.2025 16:00 - : -
РФШ
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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 12:17 |
119
3

Шахтер – РФШ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

13 февраля 2025, 12:17 |
119
3
Шахтер – РФШ. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 13-го лютого, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ. Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Titanic Deluxe», начало в 16:00.

Команда Марино Пушича продолжает свою работу на сборах в Турции, хотя уже совсем скоро и для нее возобновится чемпионат Украины. Одним из последних соперников станет латвийский клуб РФШ, которому настолько понравилась игра против «Динамо» и Лиге Европы УЕФА, что коллектив из Риги с радостью вызвался сыграть не только еще раз с «бело-синими», но и с «горняками».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – РФШ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
13 февраля 2025 -
16:00
РФШ
Победа Шахтера 1.63 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Khafre
супер, буде чим вболівальникам Динамо сьогодні зайнятися 
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DonetskCity_Love_Rybakinu
Немає шансу в школярів❗ 🎒🇱🇻
Проти славних шахтарів❗ ⚒️🧡🖤
Динамо мучилось, пітніло,
Лиш 1:0 – і то на силу.
Яка між ДК i ШД побачим, прірва❗
Бо Шахтар рижан просто розірве❗ ✊ 
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