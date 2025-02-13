Шахтер Донецк

В четверг, 13-го лютого, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ. Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Titanic Deluxe», начало в 16:00.

Команда Марино Пушича продолжает свою работу на сборах в Турции, хотя уже совсем скоро и для нее возобновится чемпионат Украины. Одним из последних соперников станет латвийский клуб РФШ, которому настолько понравилась игра против «Динамо» и Лиге Европы УЕФА, что коллектив из Риги с радостью вызвался сыграть не только еще раз с «бело-синими», но и с «горняками».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – РФШ, за которой можно следить в украинской версии сайта.