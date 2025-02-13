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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.02.2025 16:00 – FT 3 : 1
РФШ
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Чемпионат Украины
13 февраля 2025, 17:54 | Обновлено 13 февраля 2025, 18:18
2717
17

С голом дорогостоящего новичка. Шахтер уверенно переиграл РФШ

В воротах команды Пушича в конце товарищеской игры красивым голом отметился ее воспитанник

13 февраля 2025, 17:54 | Обновлено 13 февраля 2025, 18:18
2717
17
С голом дорогостоящего новичка. Шахтер уверенно переиграл РФШ
ФК Шахтер

Чуть больше недели остается до возобновления украинской Премьер-лиги, поэтому большинство наших клубов постепенно готовятся к возвращению на родину, до сих пор находясь за рубежом на тренировочных сборах. Не особо торопится в этом вопросе, разве что, донецкий «Шахтер», работа которого началась раньше других из-за участия команды Марино Пушича в матчах Лиги чемпионов УЕФА, а значит и темп подготовки получился разорванным.

Однако «горняки» в последнее время продолжают приобретать игровые кондиции за счет проведения товарищеских матчей, и на этот раз они решили сыграть против уже хорошо знакомой украинским болельщикам «Рижской футбольной школы». Или, как этот латвийский клуб запомнили после матча против киевского «Динамо» в Лиге Европы, РФШ.

И как будто немного изменений было в стартовом составе команды Викторса Морозса, если сравнивать с той еврокубковой игрой, однако исполнение было напрочь отличным. «Шахтер» превосходил соперников с самого начала и до конца игры по всем компонентам, и свой первый гол провел даже раньше содержательной позиционной атаки. Педриньо да Силва на третьей минуте перехватил мяч на левом фланге, после чего выкатил в центр штрафной под удар Шведу.

Быстрый гол, очевидно, пошатнул уверенность латвийцев в себе, поэтому в дальнейшем «Шахтеру» не составляло проблем продолжать вскрывать чужую защиту. И здесь пришло время заметить одного из последних новичков команды Пушича, нападающего Элиаса Кауана, который на 20 минуте удачно завершил прострел от Шведа с правого фланга, и тем самым открыл счет своим голам за новый клуб.

Основной, если так его можно назвать, состав дончан на эту игру вполне справился со своей задачей, поэтому в перерыве на поле появились почти все новые исполнители. Кроме Матвиенко, которому посреди первой половины игры пришлось заменить из-за травмы Педриньо да Силву. Плохие новости, с учетом того, что там речь шла о проблемах с мышцами.

И если первая одиннадцатка «Шахтера» вела себя с соперником в целом довольно спокойно, то вторая вообще бесцеремонно подошла к решению всех вопросов. На ворота РФШ сразу посыпалась куча передач с флангов, и в конце концов подачу от Конопли ударом головой завершил Траоре. Поэтому счет стал быстро на грани разгрома, а значит и дальнейшее сопротивление соперников особого смысла не имело.

Кроме персонального значения роскошного дальнего удара с левого фланга от Максима Деркача, воспитанника «Шахтера», который перебрался в Ригу. Но это событие уже произошло в компенсированное время.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – РФШ – 3:1

Голы: Швед, 3, Элиас, 20, Траоре, 65 – Деркач, 90+1

Предупреждения: Марлон, 37

«Шахтер» (1 тайм): Ризнык – Азаров, Арройо, Бондарь, Винисиус – Марлон, Педриньо да Силва (Матвиенко, 28), Бондаренко – Кевин, Элиас, Швед.

«Шахтер» (2 тайм): Фесюн – Педриньо Азеведо, Грам, Фарина, Конопля – Назарина, Матвиенко, Глущенко – Невертон, Траоре, Цуканов (Канте, 82).

РФШ: Ондоа – Мареш, Липущек, Пренга – Одишария, Панич, Карасима, Савалниекс, Талла – Лемаич, Икауниекс.

Стадіон: «Titanic Deluxe» (Анталья, Туреччина).

ШАХТЕР – РФШ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 17
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Airwolf77
Федя, Лига и Дима. Как-то маловато из болельщиков ШД будет.)
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+3
Отаман
Дуже добре
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+2
Умник
Норм.  Вы Канте из Аравии забрали?)))
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0
Показать Скрыть 1 ответ
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
КАКАЯ НЕ СПРАВЕДЛОВАСТЬ УЕФА АБАКРАЛИ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР НЕ ЗАСЛУЖЕНА НЕ ПУСТИВ С ПОМАЩЩЮ СУДЕЕК В ПЛЕЙ ОФФ
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0
Отаман
Гундяївці суркіса все сруть під себе, на гілці найтитулованішого клуба незалежної України донецького Шахтаря. Обісрані гундяївці медведчука, ви краще відповісти вже, ще є така команда ганебна, як фк ганьба суркіса в європі, яка не змогла перемогти 21 гру в основному раунді (груповому турнірі) єврокубків!?
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-1
Віталій Ткачук
Ура, шахраї скупилися на десятки млн., і радіють що в товариському матчі виграли в Рижської Футбольної Школи). 
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Фанькин кот
Вот он, мастер-класс от Чемпиона Украины! Против дынамки суркисовой (которая еле-еле вымучила ту единственную победу, и то лишь благодаря престарелому Ярмолке) - это как небо и земля, огонь и лёд! 
Славься, родной обновлённый Шахтёр! Вперёд, к новым победам, титулам и достижениям!
Біздің даңқты президентіміз Ринат Леонидович Ахметов мың алғыс! Сізге көп рахмет!
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-4
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AK.228
👏👏 так держать 
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-4
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Дыряво с пердя🤣
Славься родной и великий Шахтёр☝️
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-5
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DonetskCity_Love_Rybakinu
Обмаль шансiв було в школярів❗
Проти славних гірників-шахтарів❗
Яка, побачили, між ДК й ШД прірва❗
Знав же, що Шахтар рижан розірве❗
-
Динамо мучилось, пітніло,
Лиш 1:0 – і то на силу.
Тепер казати можна прямо в вічі❗😜
Шахтар сильніший за Динамо втричі❗
⚒️🧡🖤 > ⚪🔵
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-6
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