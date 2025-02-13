С голом дорогостоящего новичка. Шахтер уверенно переиграл РФШ

Чуть больше недели остается до возобновления украинской Премьер-лиги, поэтому большинство наших клубов постепенно готовятся к возвращению на родину, до сих пор находясь за рубежом на тренировочных сборах. Не особо торопится в этом вопросе, разве что, донецкий «Шахтер», работа которого началась раньше других из-за участия команды Марино Пушича в матчах Лиги чемпионов УЕФА, а значит и темп подготовки получился разорванным.

Однако «горняки» в последнее время продолжают приобретать игровые кондиции за счет проведения товарищеских матчей, и на этот раз они решили сыграть против уже хорошо знакомой украинским болельщикам «Рижской футбольной школы». Или, как этот латвийский клуб запомнили после матча против киевского «Динамо» в Лиге Европы, РФШ.

И как будто немного изменений было в стартовом составе команды Викторса Морозса, если сравнивать с той еврокубковой игрой, однако исполнение было напрочь отличным. «Шахтер» превосходил соперников с самого начала и до конца игры по всем компонентам, и свой первый гол провел даже раньше содержательной позиционной атаки. Педриньо да Силва на третьей минуте перехватил мяч на левом фланге, после чего выкатил в центр штрафной под удар Шведу.

Быстрый гол, очевидно, пошатнул уверенность латвийцев в себе, поэтому в дальнейшем «Шахтеру» не составляло проблем продолжать вскрывать чужую защиту. И здесь пришло время заметить одного из последних новичков команды Пушича, нападающего Элиаса Кауана, который на 20 минуте удачно завершил прострел от Шведа с правого фланга, и тем самым открыл счет своим голам за новый клуб.

Основной, если так его можно назвать, состав дончан на эту игру вполне справился со своей задачей, поэтому в перерыве на поле появились почти все новые исполнители. Кроме Матвиенко, которому посреди первой половины игры пришлось заменить из-за травмы Педриньо да Силву. Плохие новости, с учетом того, что там речь шла о проблемах с мышцами.

И если первая одиннадцатка «Шахтера» вела себя с соперником в целом довольно спокойно, то вторая вообще бесцеремонно подошла к решению всех вопросов. На ворота РФШ сразу посыпалась куча передач с флангов, и в конце концов подачу от Конопли ударом головой завершил Траоре. Поэтому счет стал быстро на грани разгрома, а значит и дальнейшее сопротивление соперников особого смысла не имело.

Кроме персонального значения роскошного дальнего удара с левого фланга от Максима Деркача, воспитанника «Шахтера», который перебрался в Ригу. Но это событие уже произошло в компенсированное время.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – РФШ – 3:1

Голы: Швед, 3, Элиас, 20, Траоре, 65 – Деркач, 90+1

Предупреждения: Марлон, 37

«Шахтер» (1 тайм): Ризнык – Азаров, Арройо, Бондарь, Винисиус – Марлон, Педриньо да Силва (Матвиенко, 28), Бондаренко – Кевин, Элиас, Швед.

«Шахтер» (2 тайм): Фесюн – Педриньо Азеведо, Грам, Фарина, Конопля – Назарина, Матвиенко, Глущенко – Невертон, Траоре, Цуканов (Канте, 82).

РФШ: Ондоа – Мареш, Липущек, Пренга – Одишария, Панич, Карасима, Савалниекс, Талла – Лемаич, Икауниекс.

Стадіон: «Titanic Deluxe» (Анталья, Туреччина).

ШАХТЕР – РФШ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C