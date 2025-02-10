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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.02.2025 16:00 - : -
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 14:24
170
0

Шахтер – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

10 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 14:24
170
0
Шахтер – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды будет клуб РФШ Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 13 февраля в 16:00.

Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в Анталии.

Шахтер – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ РФШ Рига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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