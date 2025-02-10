13.02.2025 16:00 - : -
Украина. Премьер лига10 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 14:24
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Шахтер – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
10 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 14:24
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Донецкий «Шахтер» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником донецкой команды будет клуб РФШ Рига из Латвии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 13 февраля в 16:00.
Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в Анталии.
Шахтер – РФШ Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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