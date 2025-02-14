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  4. Марино ПУШИЧ: «Думаю, мы могли забить больше голов»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 14:27 |
219
0

Марино ПУШИЧ: «Думаю, мы могли забить больше голов»

Специалист оценил победу над РФШ

14 февраля 2025, 14:27 |
219
0
Марино ПУШИЧ: «Думаю, мы могли забить больше голов»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился эмоциями после победного матча над РФШ (3:1) в контрольном матче в Турции.

– Мистер, поздравляем с победой! После каждого матча вы анализируете игру. Итак, не меняя традиции, проанализируйте этот спарринг «Шахтера».

– В целом, считаю, мы хорошо провели оба тайма. Конечно, играем разными командами, пытаемся ставить определенных исполнителей на другие позиции. Мне понравилось то, что я увидел, особенно по поводу нашего отношения, энергии, дисциплины во время игры – это было довольно неплохо. Думаю, мы могли забить больше голов, ведь создаем много шансов, но, ладно, я могу с этим жить, потому что мы были близки к голу много раз. И, по моему мнению, в обоих таймах мы показали отличный футбол. Я недоволен только одной частью – голом на последних секундах, такого не должно быть. Но такое случается, мы из этого тоже можем извлечь урок. В общем, это была очень хорошая тренировка для всех моих игроков. И я в большинстве своем доволен тем, что увидел в этом спарринге.

– Несмотря на то, что это неофициальный матч, однако у двух новичков состоялся в определенной степени дебют. Что вы можете сказать о действиях Кауана Элиаса и Диего Арройо?

– Они провели с нами две тренировки, и это их первая игра. У ребят, конечно, много впечатлений после переезда с другого континента, им нужно привыкнуть ко всему: новым партнерам по команде, новому тренеру и новому стилю игры, интенсивности тренировок. Было приятно в первый раз видеть их в футболках «Шахтера». Думаю, они достойно сыграли. Конечно, я очень обрадовался Элиасу – он забил великолепный гол, показал свои способности. Было приятно увидеть его в игре. Безусловно, как все молодые игроки, они будут совершенствоваться, делать следующие шаги. Им нужно время, однако было приятно видеть их на поле.

– В первом тайме вынужденно покинул поле Педриньо. Серьезно ли он травмировался?

– Еще не знаю, увидим. К сожалению, он почувствовал дискомфорт в мышцах, поэтому детали узнаем позже. Надеюсь, это ненадолго.

– А чем обусловлено отсутствие Криськива?

- У Криськива повышенная температура, поэтому он, наверное, будет отсутствовать два-три дня. Ничего особенного, просто грипп. И, как я уже сказал, вероятно, через два-три дня он вернется на поле.

– Марьян Швед во втором спарринге подряд отмечается забитыми мячами, а теперь на его счету еще и ассист. Получит ли этот игрок в официальных матчах во время второй части сезона больше игровых минут?

– Это зависит от него. У него сейчас все хорошо, и от него зависит то, как он проявит себя и будет бороться за это место. Увидим, как будет дальше. Я счастлив видеть, что он создает возможности и забивает голы, имеет влияние на игру – это то, чего я ожидаю от вингеров. Он должен держать этот уровень.

– Каков дальнейший план спаррингов команды?

– Сейчас несколько сложно это планировать, ведь не так много команд осталось здесь, чтобы играть товарищеские матчи, поэтому мы должны адаптироваться к ситуации. Наверное, попытаемся провести еще два спарринга, чтобы быть готовыми к чемпионату.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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