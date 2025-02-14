Кауан ЭЛИАС: «Счастлив сыграть свой первый матч за Шахтер»

Бразильский новичок «Шахтера» Кауан Элиас, отличившийся дебютным голом в составе «горняков», прокомментировал победу донецкого клуба над РФШ (3:1).

– Элиас, состоялся твой первый матч за «Шахтер», хотя пока и неофициальный. Но мы поздравляем тебя с определенным дебютом! Поделись своими ощущениями, как все прошло?

– Счастлив сыграть свой первый матч, несмотря на товарищеский статус встречи. Конечно, был очень рад дебютировать за новый клуб, а также отличиться забитым мячом. Надеюсь, это только начало моей помощи команде – как в официальных противостояниях, так и в любых ожидающих нас турнирах. Надеюсь, это только первый шаг к новым достижениям и победам.

– Что касается твоего первого гола, то давай его вспомним, опиши этот эпизод.

– Если вспоминать, как проходил непосредственно гол, то очень много работы выполнил Марьян – хорошо вырезал передачу, а я сделал то, что хорошо умею, – оказался в нужном месте в нужное время, на ближней штанге, и сумел отправить мяч в сетку ворот.

– Ты недавно присоединился к команде. Расскажи, как идет твоя адаптация в коллективе?

– Все отлично – меня хорошо приняли бразильцы, украинцы и представители других наций. В общем, процесс адаптации происходит довольно неплохо, опять-таки благодаря моим товарищам по команде. Я надеюсь, что как можно скорее сумею влиться и начать приносить команде пользу.

– Насколько тебе сейчас понятны футбольные требования тренера?

– Что я точно могу сделать, то выводы, что Мистер пропагандирует атакующий стиль футбола, тоже пытается привлекать как длинные, так и короткие выходы из обороны. И это в общем-то подходит моему стилю игры. Я – форвард, который любит атаковать из глубины, поэтому уверен, что тот стиль игры, которому мы следуем, достаточно удобен для меня и мне будет интересно выступать.

– Успели ли уже другие бразильцы «Шахтера» поделиться с тобой какими-то секретами по поводу украинского футбола?

– Нет, секреты еще не рассказали, но поделились всеми нюансами, какими-то ценными наработками, советами. Безусловно, это также очень полезно, чтобы как можно скорее адаптироваться к достаточно необычному для меня футбольному стилю. Уверен, что в процессе работы буду получать ценные знания.