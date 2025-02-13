Шахтер – РФШ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты очередного спарринга Шахтера на сборе
13 февраля Шахтер провел очередной контрольный матч на сборе в Турции, а соперником стала команда из Латвии РФШ, которая была оппонентом Динамо Киев в Лиге Европы.
Шахтер выиграл со счетом 3:1.
Первый матч за Шахтер провели новички Диего Арройо и Кауа Элиас. Команда Марино Пушича забила уже на старте встречи силами Марьяна Шведа, а затем отличился Элиас. Третий мяч на счету Лассины Траоре.
Контрольный матч
Шахтер – РФШ 3:1
Голы: Швед, 3, Элиас, 20, Траоре, 65 – Деркач, 90
Шахтер – РФШ 1:0. Гол Шведа
⚡️ Це було швидко! ⚽️ Марʼян Швед відкриває рахунок уже на 3-й хвилині 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 13, 2025
🅰️ Асист в активі Педріньйо 👏#Shakhtar #ШахтарРФШ pic.twitter.com/FEiXhq7CZE
Шахтер – РФШ 2:0. Гол Элиаса
🤩 Кауан Еліас уперше забиває за «Шахтар»! ⚒️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 13, 2025
⚽️ Нападник відзначився влучним ударом п’ятою в спарингу 🆚 РФШ 👏#Shakhtar #ШахтарРФШ pic.twitter.com/8CWhHg49VG
Шахтер – РФШ 3:0. Гол Траоре
🅰️ Конопля ➡️ Траоре ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 13, 2025
🧡 Лассіна додає третій гол у ворота РФШ! 👏#Shakhtar #ШахтарРФШ pic.twitter.com/w0AkhwmpPt
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