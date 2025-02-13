Шахтер – РФШ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 февраля Шахтер провел очередной контрольный матч на сборе в Турции, а соперником стала команда из Латвии РФШ, которая была оппонентом Динамо Киев в Лиге Европы.

Шахтер выиграл со счетом 3:1.

Первый матч за Шахтер провели новички Диего Арройо и Кауа Элиас. Команда Марино Пушича забила уже на старте встречи силами Марьяна Шведа, а затем отличился Элиас. Третий мяч на счету Лассины Траоре.

Контрольный матч

Шахтер – РФШ 3:1

Голы: Швед, 3, Элиас, 20, Траоре, 65 – Деркач, 90

Шахтер – РФШ 1:0. Гол Шведа

⚡️ Це було швидко! ⚽️ Марʼян Швед відкриває рахунок уже на 3-й хвилині 🧡



🅰️ Асист в активі Педріньйо 👏#Shakhtar #ШахтарРФШ pic.twitter.com/FEiXhq7CZE — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 13, 2025

Шахтер – РФШ 2:0. Гол Элиаса

🤩 Кауан Еліас уперше забиває за «Шахтар»! ⚒️



⚽️ Нападник відзначився влучним ударом п’ятою в спарингу 🆚 РФШ 👏#Shakhtar #ШахтарРФШ pic.twitter.com/8CWhHg49VG — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 13, 2025

Шахтер – РФШ 3:0. Гол Траоре