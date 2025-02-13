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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 16:34 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:52
448
0

Шахтер – РФШ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты очередного спарринга Шахтера на сборе

13 февраля 2025, 16:34 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:52
448
0
Шахтер – РФШ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

13 февраля Шахтер провел очередной контрольный матч на сборе в Турции, а соперником стала команда из Латвии РФШ, которая была оппонентом Динамо Киев в Лиге Европы.

Шахтер выиграл со счетом 3:1.

Первый матч за Шахтер провели новички Диего Арройо и Кауа Элиас. Команда Марино Пушича забила уже на старте встречи силами Марьяна Шведа, а затем отличился Элиас. Третий мяч на счету Лассины Траоре.

Контрольный матч

Шахтер – РФШ 3:1
Голы: Швед, 3, Элиас, 20, Траоре, 65 – Деркач, 90

Шахтер – РФШ 1:0. Гол Шведа

Шахтер – РФШ 2:0. Гол Элиаса

Шахтер – РФШ 3:0. Гол Траоре

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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