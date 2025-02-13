Тео НДИКА: «В Александрии зарплата позволяет содержать себя и семью»

Недавно к футбольному клубу «Александрия» присоединился 24-летний французский защитник Тео Ндика. В свое время этот игрок находился в составе Лиона, а также играл в чемпионатах Бельгии и Швейцарии. Теперь Ндика стал полноценным игроком команды, которую тренирует Руслан Ротань. В эксклюзивном интервью для Sport.ua Тео рассказал о своих ожиданиях от матчей в УПЛ, атмосфере в команде и конкуренции на позиции.

– Как твои дела? Как тебе Украина?

– У меня все хорошо, спасибо. Я присоединился к команде на тренировочном сборе в Турции, поэтому в Украине еще не был. Был один раз, может, 5-6 лет назад, когда играл в Юношеской Лиге чемпионов против «Шахтера», но я мало что помню о стране, потому что приезжал туда просто поиграть.

– В Украине сейчас идет война и многие игроки отказываются сюда ехать. Почему ты решил перейти в «Александрию»? Не боишься ли ты войны?

– Я решил присоединиться к «Александрии» по нескольким причинам: я хотел найти клуб с философией игры, которая мне подходит, мне очень нравится, как играет команда, также, я хотел быть в команде, которая играет в верхней части таблицы, которая стремится завоевать титулы и иметь шанс сыграть в еврокубках. Но прежде всего, я хотел снова наслаждаться игрой в командный футбол! Я много обсуждал ситуацию с клубами, а также с друзьями, которые играют в Украине, и все меня успокаивали.

– Что говорят во Франции о войне в Украине?

– Во Франции мы очень расстроены войной в Украине, но не только войной в Украине, мы думаем обо всех странах в подобной ситуации, мы просто хотим, чтобы это все закончилось и чтобы все могли жить в мире!

– Какую зарплату тебе предложили в «Александрии»? Больше ли она, чем в предыдущей команде?

– В «Александрии» мне предложили зарплату, которая позволяет содержать себя и свою семью, а это самое главное.

– В «Александрии» сейчас немало легионеров, а как тебя встретили в команде?

– В команде меня очень хорошо приняли.

– Как оцениваешь конкурентов на своей позиции в «Александрии»?

– Конкуренция – это часть футбола. Конкуренция есть везде, и это хорошо, потому что это означает, что ты должен работать больше, чтобы заслужить свое место. Я просто думаю, что они хорошие игроки.

– Что думаешь о Руслане Ротане, как о тренере? Знаешь ли ты, что он легендарный игрок для Украины?

– Я работаю с ним уже почти 1 месяц. Мне очень нравится его философия игры. То, как он видит футбол. Видно, что он увлечен, когда говорит, и это мотивирует тебя выкладываться на все 100%. Ты всегда можешь поговорить с ним на поле и вне его. Это очень хорошо. Я знал, что тренер был капитаном сборной Украины. Но не знал, что он легенда. Понял вскоре, когда ребята рассказали мне о его карьере и даже показали мне несколько видео.

– Что тебе сказал Руслан Ротань, когда ты присоединился к команде?

– Он сказал мне, что очень рад, что я здесь, чтобы помочь команде и показать ему те качества, которые он увидел во мне.

– Не возникает проблем с общением в команде, ведь ты единственный франкоязычный игрок в клубе?

– Сначала было немного сложно, но мы смогли очень быстро адаптироваться. У нас есть доступ к инструментам, которые позволяют нам общаться и мы часто смеемся над этим, потому что иногда переводы действительно неправильные. Но потом появились некоторые игроки, которые понимают английский, так что теперь это легко! Также есть Мигель Кампос, который очень хорошо разговаривает на французском, так что если мне действительно нужно что-то спросить, он всегда рядом.

– С кем ты уже успел подружиться в «Александрии»?

– Да, есть Тедди Цара, мы приехали в клуб одновременно, живем в одной комнате уже 1 месяц и он очень веселый парень. Есть еще маленькая группа бразильцев Джеванни, Хуан, Матеус и Мигель. Мигель занимается переводом, он не всегда свободно владеет языком, но это все равно очень весело.

– Какие цели стоят перед тобой на вторую половину сезона?

– Цели на сезон: финишировать с командой как можно выше в чемпионате, а также в Кубке Украины и сыграть как можно больше матчей в старте и хорошо себя проявить.

– Ранее ты выступал в чемпионатах Швейцарии и Бельгии. Как тебе уровень этих чемпионатов?

– Это 2 разных чемпионата, но эти 2 чемпионата – это чемпионаты, где есть много качественных игроков и команд. Я думаю, что Бельгия лучше Швейцарии, но Швейцария все равно хорошая лига. В обеих лигах много талантливых игроков.

– Две сильнейшие команды Украины – это «Динамо» и «Шахтер». Ждешь ли ты матчей против этих клубов и что думаешь об этих командах?

– Я не особо жду эти 2 игры, я жду все матчи во 2-й половине сезона. Но вернемся к «Шахтеру» и «Динамо». Это самые известные команды в Украине, их знает каждый в мире. Это 2 хорошие команды, с качественными игроками, но они меня не пугают, потому что я знаю, что у нас тоже есть качественная команда. Мы просто должны быть готовы, когда придет время.

– Кого из украинских футболистов ты знаешь? Что слышал об украинском футболе?

– Я уже знал Филиппова, потому что мы играли против него в Бельгии, Яремчука тоже. Есть еще Кулаков, я играл против него в юношеской лиге, Мудрик и, наверное, другие, которые сейчас на высшем уровне, но я не знаю их фамилий. Также я думаю, что все знают Шевченко, Зинченко, Ярмоленко. Слышал о Ярмолюке, потому что он играет в «Брентфорде» с моим двоюродным братом, и я слежу за всеми матчами «Брентфорда».Т Я слышал, что это конкурентная лига, что там есть игроки с большим потенциалом и что есть действительно разные стили игры. Не могу дождаться, чтобы увидеть это собственными глазами.

– Какая твоя главная цель в карьере? За какую команду мечтаешь играть?

– Моя главная цель – просто не ставить себе никаких ограничений! Достичь наивысшего возможного уровня на всех уровнях, но, прежде всего, получать удовольствие от игры в футбол! Команда моей мечты - «Челси».