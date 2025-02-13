Украина. Премьер лига13 февраля 2025, 16:48 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:01
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ВИДЕО. Жена футболиста Ингульца рассказала, сколько стоит его реабилитация
Защитник Виталий Дубилей за свои средства оплачивает лечение
13 февраля 2025, 16:48 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:01
585
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Защитник Ингульца Виталий Дубилей за свой счет проходит реабилитацию после травмы ноги.
Девушка футболиста рассказала в TikTok, что лечение и реабилитация обошлись в 83,7 тысячи гривен.
Виталий Дубилей получил травму 8 декабря в матче против луганской Зари (1:0, матч приостановлен из-за воздушной тревоги).
В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл за Ингулец 12 матчей УПЛ и 1 поединок Кубка, без забитых голов.
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ВИДЕО. Жена футболиста Ингульца рассказала, сколько стоит его реабилитация
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