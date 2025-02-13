ВИДЕО. Жена футболиста Ингульца рассказала, сколько стоит его реабилитация

Защитник Ингульца Виталий Дубилей за свой счет проходит реабилитацию после травмы ноги.

Девушка футболиста рассказала в TikTok, что лечение и реабилитация обошлись в 83,7 тысячи гривен.

Виталий Дубилей получил травму 8 декабря в матче против луганской Зари (1:0, матч приостановлен из-за воздушной тревоги).

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл за Ингулец 12 матчей УПЛ и 1 поединок Кубка, без забитых голов.

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