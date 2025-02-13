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  4. ФОТО. «Важный шаг». Трубин оценил победу Бенфики над Монако в ЛЧ
Лига чемпионов
13 февраля 2025, 12:29 |
298
1

ФОТО. «Важный шаг». Трубин оценил победу Бенфики над Монако в ЛЧ

Анатолий считает, что все решится в ответной игре

13 февраля 2025, 12:29 |
298
1
ФОТО. «Важный шаг». Трубин оценил победу Бенфики над Монако в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин отреагировал на минимальную победу над «Монако» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. (1:0).

«Сделали важный шаг в Лиге чемпионов. Но все решится дома. Продолжаем работать. Впереди Liga Portugal», – лаконично написал Трубин.

Ответный матч между «Бенфикой» и «Монако» запланирован на вторник, 18 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Монако».

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Анатолий Трубин Монако Бенфика Лига чемпионов Монако - Бенфика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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bossi
Каааацаапюри в  істертці  Трубін  руки  не пожав Головіну...А  шо  вони  хотіли   як  ви  довбойоби  з путіним...
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