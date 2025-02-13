Лига чемпионов13 февраля 2025, 12:29 |
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ФОТО. «Важный шаг». Трубин оценил победу Бенфики над Монако в ЛЧ
Анатолий считает, что все решится в ответной игре
13 февраля 2025, 12:29 |
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Украинский голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин отреагировал на минимальную победу над «Монако» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. (1:0).
«Сделали важный шаг в Лиге чемпионов. Но все решится дома. Продолжаем работать. Впереди Liga Portugal», – лаконично написал Трубин.
Ответный матч между «Бенфикой» и «Монако» запланирован на вторник, 18 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Монако».
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