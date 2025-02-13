ФОТО. «Важный шаг». Трубин оценил победу Бенфики над Монако в ЛЧ

Украинский голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин отреагировал на минимальную победу над «Монако» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. (1:0).

«Сделали важный шаг в Лиге чемпионов. Но все решится дома. Продолжаем работать. Впереди Liga Portugal», – лаконично написал Трубин.

Ответный матч между «Бенфикой» и «Монако» запланирован на вторник, 18 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Монако».