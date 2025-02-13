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  4. ВИДЕО. Траоре замкнул подачу Конопли. Шахтер громит РФШ
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 17:35 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:36
255
0

ВИДЕО. Траоре замкнул подачу Конопли. Шахтер громит РФШ

«Горняки» показывают класс сопернику

13 февраля 2025, 17:35 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:36
255
0
ВИДЕО. Траоре замкнул подачу Конопли. Шахтер громит РФШ
ФК Шахтар. Ласина Траоре

13 февраля проходит товарищеский матч, в котором соревнуются донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ.

Во втором тайме «горняки» продолжили забивать латвийскому клубу

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 65-й минуте подачу Ефима Конопли головой замкнул Ласина Траоре.

«Шахтер» громит соперника со счетом 3:0.

Гол Траоре на 65-й минуте

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товарищеские матчи Шахтер Донецк дебют учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ РФШ Рига Лассина Траоре Ефим Конопля
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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