Украина. Премьер лига13 февраля 2025, 17:35 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:36
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ВИДЕО. Траоре замкнул подачу Конопли. Шахтер громит РФШ
«Горняки» показывают класс сопернику
13 февраля 2025, 17:35 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:36
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13 февраля проходит товарищеский матч, в котором соревнуются донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ.
Во втором тайме «горняки» продолжили забивать латвийскому клубу
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 65-й минуте подачу Ефима Конопли головой замкнул Ласина Траоре.
«Шахтер» громит соперника со счетом 3:0.
Гол Траоре на 65-й минуте
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