ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Кривбасс и Шахтер доиграют матч УПЛ
Доигровка пройдет 16 апреля
УПЛ объявила дату и время доигровки матча 5-го тура чемпионата Украины между Кривбассом и Шахтером, который в прошлом году не удалось сыграть из-за длительной воздушной тревоги.
Матч доиграют в Кривом Роге 16 апреля, начало в 15:30.
Встреча продолжится с 50-й минуте, счет на момент остановки был 1:0 в пользу Шахтера.
Шахтер, имея этот матч в запасе, отстает от лидера Динамо на 10 очков. Кривбасс идет на четвертой позиции УПЛ.
Кроме того, Лига объявила, что матч 16-го тура Ингулец – Заря будет доигран 30 апреля (1:0 на момент остановки).
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