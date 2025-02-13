ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Кривбасс и Шахтер доиграют матч УПЛ

УПЛ объявила дату и время доигровки матча 5-го тура чемпионата Украины между Кривбассом и Шахтером, который в прошлом году не удалось сыграть из-за длительной воздушной тревоги.

Матч доиграют в Кривом Роге 16 апреля, начало в 15:30.

Встреча продолжится с 50-й минуте, счет на момент остановки был 1:0 в пользу Шахтера.

Шахтер, имея этот матч в запасе, отстает от лидера Динамо на 10 очков. Кривбасс идет на четвертой позиции УПЛ.

Кроме того, Лига объявила, что матч 16-го тура Ингулец – Заря будет доигран 30 апреля (1:0 на момент остановки).