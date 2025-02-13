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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 16:45 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:46
1571
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Кривбасс и Шахтер доиграют матч УПЛ

Доигровка пройдет 16 апреля

13 февраля 2025, 16:45 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:46
1571
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Кривбасс и Шахтер доиграют матч УПЛ
ФК Кривбасс

УПЛ объявила дату и время доигровки матча 5-го тура чемпионата Украины между Кривбассом и Шахтером, который в прошлом году не удалось сыграть из-за длительной воздушной тревоги.

Матч доиграют в Кривом Роге 16 апреля, начало в 15:30.

Встреча продолжится с 50-й минуте, счет на момент остановки был 1:0 в пользу Шахтера.

Шахтер, имея этот матч в запасе, отстает от лидера Динамо на 10 очков. Кривбасс идет на четвертой позиции УПЛ.

Кроме того, Лига объявила, что матч 16-го тура Ингулец – Заря будет доигран 30 апреля (1:0 на момент остановки).

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Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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