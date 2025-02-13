Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) пройдет четвертьфинальные матчи.

Один из центральных поединков дня: Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 7) – Ига Свентек (Польша, WTA 2). Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте после игры Александрова – Пегула. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Елены.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Онс Жабер, либо против Алены Остапенко.

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