Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе 13 февраля в 16:00
13 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) пройдет четвертьфинальные матчи.
Один из центральных поединков дня: Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 7) – Ига Свентек (Польша, WTA 2). Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте после игры Александрова – Пегула. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.
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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Елены.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Онс Жабер, либо против Алены Остапенко.
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