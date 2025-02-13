Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 февраля 2025, 06:24 |
85
0

Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе 13 февраля в 16:00

13 февраля 2025, 06:24 |
85
0
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

13 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) пройдет четвертьфинальные матчи.

Один из центральных поединков дня: Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 7) – Ига Свентек (Польша, WTA 2). Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте после игры Александрова – Пегула. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Елены.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Онс Жабер, либо против Алены Остапенко.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Костюк в борьбе. Определены все четвертьфинальные пары супертурнира в Дохе
Когда Костюк начнет матч 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе?
Марта Костюк – Магда Линетт. Есть четвертьфинал тысячника. Видеообзор матча
Елена Рыбакина Ига Свёнтек смотреть онлайн WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Футбол | 12 февраля 2025, 09:14 1
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни

Джанлуиджи выделил Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдо

Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Бокс | 12 февраля 2025, 18:29 34
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой

Александр будет драться с победителем пары Дюбуа – Паркер

US Open внедряет новшества. Шок недели: одному из турниров сменили формат
Теннис | 13.02.2025, 06:05
US Open внедряет новшества. Шок недели: одному из турниров сменили формат
US Open внедряет новшества. Шок недели: одному из турниров сменили формат
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Футбол | 12.02.2025, 14:46
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
Футбол | 13.02.2025, 00:02
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 9
Бокс
Без Свитолиной, но с Костюк. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Дохе
Без Свитолиной, но с Костюк. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Дохе
12.02.2025, 10:01 1
Теннис
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
11.02.2025, 02:33 6
Футбол
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
12.02.2025, 11:16 2
Футбол
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
11.02.2025, 20:18
Футбол
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем