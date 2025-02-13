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13 февраля свой четвертьфинальный матч в рамках турнира в Катаре проведут Елена Рыбакина (7) и Ига Свентек (2). Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Елена Рыбакина

В этом году Рыбакина играла на двух турнирах, и несколько матчей на командном United Cup, пока без титулов, хотя показывала солидный уровень игры. На Aus Open спортсменка уверенно добралась до четвертого круга, там она уступила в трех сетах будущей победительнице Мэдисон Киз.

Рыбакина была первой сеяной на турнире в Абу-Даби, где она дошла до полуфинала, уступив в трех партиях Белинде Бенчич, которая затем выиграла трофей. В Дохе спортсменка начала со второго круга, где уверенно обыграла американку Пейтон Стернс – 6:2, 6:4, далее была победа над словачкой Ребеккой Шрамковой – 7:6, 6:2.

Елене еще есть над чем работать, в обоих матчах этого турнира у нее был не высокий процент первой подачи, 51% в первой игре и 54% во второй. В общей сложности теннисистка провела 13 матчей в этом году, в которых одержала 10 побед.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Ига Свентек

Польская спортсменка играла только на одном индивидуальном турнире в этом году. Речь идет об Открытом чемпионате Австралии. На упомянутом мейджоре Свентек дошла до полуфинала, где каким-то непонятным образом уступила Мэдисон Киз, хотя Ига имела даже матчбол в конце третьей партии.

В Доху спортсменка приехала в качестве действующей победительницы турнира, поэтому постарается защитить титул. Здесь полька тоже начала со второго круга, где уверенно обыграла гречанку Марию Саккари – 6:3, 6:2. На порядок сложнее было против неудобной чешки – 6:7, 6:4, 6:4. Даже победа в турнире не позволит Свентек снова стать первой ракеткой мира, но в дальнейшей борьбе за лидерство против Соболенко – это необходимо сделать.

У польки неплохо идет первая подача, 68% в первом матче и 65% во втором, хотя количество эйсов минимальное, поэтому мощности в данном аспекте ей не хватает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Личные встречи

В очных противостояниях счет пока 4:3 в пользу Рыбакиной, но если брать матчи на харде, тут уже ведет полька 3:2. Не лишним будет вспомнить, что в прошлом году теннисистки играли между собой в финале этого турнира, тогда Свентек выиграла в двух сетах – 7:6, 6:2.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Рыбакиной – 2,87, успех Свентек – 1,46. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Учитывая класс и опыт теннисисток, можно ожидать затяжного матча, ставка тотал больше 20,5 геймов за 1,68 выглядит проходимой.