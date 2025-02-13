«Атаковать медали». В Карпатах рассказали о задачах команды

Операционный директор «Карпат» Александр Марков считает, что задачей команды сейчас является место в топ-6, а также борьба за медали, если появится шанс.

«Задача «Карпат» сейчас – выйти на уровень 4-6 места, откуда можно будет атаковать медали. Хочется быть стабильными и не проваливаться в подвал. Если что-то не так – шестое место в УПЛ, а если кто-то из более финансово мощных клубов где-то допустил ошибку, то мы сразу атакуем место в топ-3».

«Важно быть стабильными в топ-6 и думать про медали», – сказал Марков.

Сейчас команда занимает шестое место.