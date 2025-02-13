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  4. «Атаковать медали». В Карпатах рассказали о задачах команды
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 17:29 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:30
219
0

«Атаковать медали». В Карпатах рассказали о задачах команды

Марков настроен оптимистично

13 февраля 2025, 17:29 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:30
219
0
«Атаковать медали». В Карпатах рассказали о задачах команды
ФК Карпаты

Операционный директор «Карпат» Александр Марков считает, что задачей команды сейчас является место в топ-6, а также борьба за медали, если появится шанс.

«Задача «Карпат» сейчас – выйти на уровень 4-6 места, откуда можно будет атаковать медали. Хочется быть стабильными и не проваливаться в подвал. Если что-то не так – шестое место в УПЛ, а если кто-то из более финансово мощных клубов где-то допустил ошибку, то мы сразу атакуем место в топ-3».

«Важно быть стабильными в топ-6 и думать про медали», – сказал Марков.

Сейчас команда занимает шестое место.

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Карпаты Львов Александр Марков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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