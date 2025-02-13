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Молодежные турниры
13 февраля 2025, 17:17 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:24
497
3

Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром украинских клубов в Юношеской ЛУ

У Пономаренко уже восемь голов в турнире

13 февраля 2025, 17:17 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:24
497
3
Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром украинских клубов в Юношеской ЛУ
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард Динамо Матвей Пономаренко забил гол в матче Юношеской лиги УЕФА против Аталанты, который стал восьмым для игрока в этом турнире.

Пономаренко обошел игроков Шахтера Андрея Борячука и Александра Зубкова (по 7 голов), став лучшим бомбардиром украинских команд в истории Юношеской лиги УЕФА.

Среди игроков Динамо по шесть матчей в турнире забивали Богдан Леднев и Викентий Волошин.

Киевляне в драматичном матче 1/16 финала проиграли Аталанте в серии пенальти 6:7 после ничьей 3:3 в основное время.

Пономаренко в прошлом сезоне дебютировал в УПЛ и забил первый гол, однако в текущем чемпионате на уровне первой команды провел лишь 7 минут.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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apepa
Этот деццкий футбол никому не интересен. Главное что первая команда по результатам прошедшего года оказалась худшей в Европе! Вот над этим стоит задумацца!
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