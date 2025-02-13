Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром украинских клубов в Юношеской ЛУ
У Пономаренко уже восемь голов в турнире
Форвард Динамо Матвей Пономаренко забил гол в матче Юношеской лиги УЕФА против Аталанты, который стал восьмым для игрока в этом турнире.
Пономаренко обошел игроков Шахтера Андрея Борячука и Александра Зубкова (по 7 голов), став лучшим бомбардиром украинских команд в истории Юношеской лиги УЕФА.
Среди игроков Динамо по шесть матчей в турнире забивали Богдан Леднев и Викентий Волошин.
Киевляне в драматичном матче 1/16 финала проиграли Аталанте в серии пенальти 6:7 после ничьей 3:3 в основное время.
Пономаренко в прошлом сезоне дебютировал в УПЛ и забил первый гол, однако в текущем чемпионате на уровне первой команды провел лишь 7 минут.
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