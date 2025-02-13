Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром украинских клубов в Юношеской ЛУ

Форвард Динамо Матвей Пономаренко забил гол в матче Юношеской лиги УЕФА против Аталанты, который стал восьмым для игрока в этом турнире.

Пономаренко обошел игроков Шахтера Андрея Борячука и Александра Зубкова (по 7 голов), став лучшим бомбардиром украинских команд в истории Юношеской лиги УЕФА.

Среди игроков Динамо по шесть матчей в турнире забивали Богдан Леднев и Викентий Волошин.

Киевляне в драматичном матче 1/16 финала проиграли Аталанте в серии пенальти 6:7 после ничьей 3:3 в основное время.

Пономаренко в прошлом сезоне дебютировал в УПЛ и забил первый гол, однако в текущем чемпионате на уровне первой команды провел лишь 7 минут.