В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Лион» на выезде обыграл «Монако» со счетом 3:2.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
|86'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсело (Лион).
|70'
|Максенс Какере (Лион) получает красную карточку.
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Лион).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Монако).
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Источник — MEGOGO
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