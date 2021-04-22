Отработал в клубе 12 лет. Умер козел Хеннес VIII – экс-талисман Кельна

В 14-летнем возрасте умер бывший маскот «Кельна» козел Хеннес VIII, который был талисманом клуба 12 лет – с 2008-го по 2019 год. Об этом сообщает твиттер немецкого клуба.
В 2019-м из-за проблем со здоровьем его сменил другой козел – Хеннес IX.
Отметим, что в 1950-му году первого козла клубу подарила директор местного цирка. С тех пор перед каждым домашним матчем талисман клуба появляется на стадионе «Кельна».
We are going to miss you, Hennes VIII.— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) April 21, 2021
Our loveable goat, who was #effzeh mascot from 2008 until 2019, had to be put down due to health reasons. He was 14 years old.
Rest in peace, Hennes! 😢 ❤ pic.twitter.com/3P77QkujGf
Источник — ФК Кельн
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А совы вообще 5-10 лет.
Надо черепаху или альбатроса в талисманы брать. А лучше медузу.
А совы вообще 5-10 лет.
Надо черепаху или альбатроса в талисманы брать. А лучше медузу.
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