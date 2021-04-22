Отработал в клубе 12 лет. Умер козел Хеннес VIII – экс-талисман Кельна

Бывшему маскоту клуба Бундеслиги было 14 лет

  • 22.04.2021 12:43
  • 228 просмотров
  • 2 комментария
Отработал в клубе 12 лет. Умер козел Хеннес VIII – экс-талисман Кельна
© ФК Кельн

В 14-летнем возрасте умер бывший маскот «Кельна» козел Хеннес VIII, который был талисманом клуба 12 лет – с 2008-го по 2019 год. Об этом сообщает твиттер немецкого клуба.
 
В 2019-м из-за проблем со здоровьем его сменил другой козел – Хеннес IX.
 
Отметим, что в 1950-му году первого козла клубу подарила директор местного цирка. С тех пор перед каждым домашним матчем талисман клуба появляется на стадионе «Кельна».

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Источник — ФК Кельн

(2 голоса)

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Комментарии
    День Земли
      День Земли, 22.04.2021 12:58
    0
    Не дотянул для максимальных 15-18
    А совы вообще 5-10 лет.
    Надо черепаху или альбатроса в талисманы брать. А лучше медузу.
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 22.04.2021 12:58
    0
    динамо нужно талисманом осла выбрать,а шахтеру выбрать кучу дров-какие талисманы,такая и игра!!
    Ссылка
    День Земли
      День Земли, 22.04.2021 12:58
    0
    Не дотянул для максимальных 15-18
    А совы вообще 5-10 лет.
    Надо черепаху или альбатроса в талисманы брать. А лучше медузу.
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 22.04.2021 12:58
    0
    динамо нужно талисманом осла выбрать,а шахтеру выбрать кучу дров-какие талисманы,такая и игра!!
    Ссылка
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