Отработал в клубе 12 лет. Умер козел Хеннес VIII – экс-талисман Кельна

В 14-летнем возрасте умер бывший маскот «Кельна» козел Хеннес VIII, который был талисманом клуба 12 лет – с 2008-го по 2019 год. Об этом сообщает твиттер немецкого клуба.



В 2019-м из-за проблем со здоровьем его сменил другой козел – Хеннес IX.



Отметим, что в 1950-му году первого козла клубу подарила директор местного цирка. С тех пор перед каждым домашним матчем талисман клуба появляется на стадионе «Кельна».

We are going to miss you, Hennes VIII.



Our loveable goat, who was #effzeh mascot from 2008 until 2019, had to be put down due to health reasons. He was 14 years old.



Rest in peace, Hennes! 😢 ❤ pic.twitter.com/3P77QkujGf