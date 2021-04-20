Под шумок. Конор Макгрегор решил купить Манчестер Юнайтед

Ирландец отреагировал на отставку вице-президента «МЮ» Эда Вудворда

  • 20.04.2021 23:32
  • 2139 просмотров
  • 1 комментарий
Под шумок. Конор Макгрегор решил купить Манчестер Юнайтед
© Twitter. Конор Макгрегор

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор из Ирландии отреагировал на отставку вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда:

«Думаю о том, чтобы купить «Манчестер Юнайтед». Что думаете об этом?»

Ранее циркулировала информация, что семья Глейзеров намерена продать «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    _smart_Forever
      _smart_Forever, 20.04.2021 23:47
    -4
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    Лучше купи кипрское динамо у сурка: из него прЫзидент, как из меня астронавт
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