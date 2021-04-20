Под шумок. Конор Макгрегор решил купить Манчестер Юнайтед

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор из Ирландии отреагировал на отставку вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда:
«Думаю о том, чтобы купить «Манчестер Юнайтед». Что думаете об этом?»
Ранее циркулировала информация, что семья Глейзеров намерена продать «Манчестер Юнайтед».
Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 20, 2021
What do you think?
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.