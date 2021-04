Под шумок. Конор Макгрегор решил купить Манчестер Юнайтед

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор из Ирландии отреагировал на отставку вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда:

«Думаю о том, чтобы купить «Манчестер Юнайтед». Что думаете об этом?»

Ранее циркулировала информация, что семья Глейзеров намерена продать «Манчестер Юнайтед».

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think?