Барселона и Атлетико выходят из Европейской Суперлиги

Испанские «Барселона» и «Атлетико» приняли решение выйти из Европейской Суперлиги.

Об этом информируют испанские издания и журналисты, и информацию подтверждает NY Times.

Ранее, лондонский «Челси» начал готовить документы для выхода из Суперлиги, также покинуть лигу решил «Манчестер Сити». Когда пошла волна, Манчестер Юнайтед и Арсенал тоже решили выйти из ESL.

«Барселона» и «Атлетико» – в числе 12 клубов, которые основали Европейскую Суперлигу.

