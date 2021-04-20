Пять доводов, почему Суперлига станет кладбищем европейского футбола

Прошедшие сутки стали экстраординарными для всей системы европейского футбола, которая за долгие десятилетия успела в серьезной степени «устаканиться». 12 клубов из Англии, Италии и Испании все-таки сделали первый шаг и официально объявили о создании европейской Суперлиги, которая, по их мнению, должна стать ответом на неправильное ведение дел со стороны УЕФА и проблемы в турнирах, проводимых под его эгидой.

На самом деле, все прекрасно понимают, что дело не в спортивных, а в финансовых разногласиях. Топ-клубы континента захотели, чтобы с ними считались на равных, не пожелав и в дальнейшем оставаться вассалами УЕФА. Последний в значительной степени помог взрастить монстров, которые в какой-то момент решили сожрать своего создателя. Не стоит забывать, что в свое время реорганизация Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов произошла для лучшей коммерциализации турнира, и увеличению денег, стоящих на кону. В итоге дорожка под названием «футбол ради денег», на которую в свое время свернул УЕФА и не нашел в себе сил повернуть обратно, кажется, завела организацию в глухой угол.

Но сейчас не будем искать правых и виноватых, а сконцентрируемся на доводах, которые свидетельствуют о том, что Суперлига способна стать настоящим кладбищем всего европейского футбола, причем не только клубного…

Нивелируется спортивный принцип

Долгие годы европейский футбол, собственно, как и футбол в целом, гордился тем, что в этой игре спортивный принцип является главенствующим над всем остальным. И хотя в последние годы, когда деньги начинали давить все сильнее и сильнее, этот тезис становился все более дискуссионным, но формально УЕФА и национальные ассоциации сохраняли нейтралитет ко всем сторонам действа (хотя украинские болельщики на себе осознали всю прелесть этого «нейтралитета», когда отечественную сборную буквально за шкирку вышвырнули из Лиги наций).

Важно, что выстроенная годами структура позволяла соблюдать определенную иерархию, когда практически каждой команде в любой лиге континента есть за что бороться – кому-то за чемпионство, кому-то за места в еврокубках, кому-то за сохранение прописки в элитарной лиге, или же, наоборот, за право повыситься в классе. Сейчас же главный постулат Суперлиги – это наличие 15 команд из 20 участников соревнования, позиции которых остаются незыблемыми. То есть, какой бы результат не показал условный «Манчестер Юнайтед», но в следующем сезоне он все равно будет участником Суперлиги.

Подобное с трудом укладывается в голову, так как сложно представить справедливой систему соревнования, в которой вылететь из лиги может команда, финишировавшая в середине таблицы. А такое в теории может произойти, если пять последних мест займут неприкосновенные клубы-учредители Суперлиги, и тогда «зона вылета» стремительно будет смещаться в сторону верха турнирной таблицы…

Более того, непонятным видится и принцип квалификации для пяти команд, которые будут меняться в Суперлиге. По-видимому, для них организаторы как раз и готовят спортивный принцип – мол, в когорту топов примем только тех, кто докажет, что способен им соответствовать. Выходит, что для друзей – все, а для врагов – закон? Это попахивает не просто двойными стандартами, а какой-то извращенной системой, где во главу угла поставлены исключительно финансовые интересы, чего, собственно, в Суперлиге особо-то и не скрывают. А это значит, что футбол в своем прежнем виде должен умереть, а на его месте выродиться какая-то коммерческая игра, название которой пускай тоже придумают организаторы этой затеи (быть может, «суперфутбол»? Или «гиперсуперфутбол», чтоб звучало еще солиднее и пафоснее?)…

Удар по национальным лигам

Идеологи Суперлиги утверждают, что их клубы продолжат участвовать в розыгрышах национальных лиг. Мол, в средине недели мы выясняем отношения среди равных, а по выходным возвращаемся к «ребятам с нашего двора». Звучит априори несуразно, потому как национальные лиги в их сегодняшнем виде – это турниры с четко выстроенной иерархией, где каждому участнику на каждой конкретной стадии соревновательного процесса есть за что бороться.

Если от Англии в Суперлиге будут играть шесть команд, то сложно понять, за что будут биться условные «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал», если их отставание от «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство АПЛ окажется очень большим. Для этих команд уже не будет смысла напрягаться в борьбе за место в топ-4, топ-6 или еще каком-то топе. Разве что обеспечить финиш вне зоны вылета, чтобы не опуститься до Чемпионшипа, хотя с точки зрения перспектив участия в денежной Суперлиге это не видится какой-то проблемой. Будь ты хоть участником Национальной лиги (пятый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги, Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2), но как клуб-учредитель Суперлиги твое право играть в этом дивизионе неоспоримо.

Да и вообще смысл дальнейшего участия в национальных турнирах для «отступников» непонятен. Нужно осознавать, что футбольный рынок, особенно в нынешних непростых реалиях, - это не бескрайнее поле, и деньги здесь не валяются в неограниченных количествах. Конечный потребитель не будет готов платить за все – и за Суперлигу, и за национальные чемпионаты, и за Лигу чемпионов и остальные турниры УЕФА, если они останутся, и за матчи национальных сборных. Кому-то банально придется «подвинуться» в своих финансовых аппетитах, и если идея Суперлиги сработает, то меньше денег начнут получать именно национальные лиги и турниры под эгидой УЕФА. Стало быть, станет меньше призовых, а за телеправа АПЛ уже никто не будет готов платить настолько много, как сейчас. Какой смысл, если в играх Суперлиги все те же шесть английских грандов сыграют не только между собой, но еще и с другими континентальными топами? Поэтому, либо клубы-учредители Суперлиги лукавят, заявляя, что им интересно и дальнейшее участие в национальных лигах, либо их концепция еще до конца не продумана, и временно они будут стремиться не разрушать футбольную экосистему до ее фундамента…

Передел всей существующей системы

Собственно, об экосистеме. Понятно, что ни один клуб Суперлиги не является самодостаточным с точки зрения полноценного функционирования футбольной команды. Поговаривают, что в новом турнире даже могут упразднить трансферную систему, создав нечто похожее на обмены игроками в НБА или НХЛ. Это позволит клубам внутри лиги избежать «гонки вооружений» и космических трат, что в теории приведет к улучшению финансового состояния клубов (не стоит забывать, что большинство клубов-учредителей Суперлиги по факту являются убыточными из-за наличия колоссальных долгов перед кредиторами).

Но сложно представить, что остальная трансферная система в мировом футболе рухнет вслед за тенденциями Суперлиги. Скорее всего, клубы «извне» продолжат работать, как и сейчас, а вот при наличии запросов на своих игроков от новоиспеченных представителей «элиты» будут задирать цену до космических масштабов. По крайней мере, это было бы логично с точки зрения рынка, если никто из его участников не прибегает к тактике демпинга. Выходит, что здесь клубы Суперлиги наступят на грабли, которые сами для себя же любезно и заготовили.

Но это полбеды. Других вопросов организационного характера, на самом деле, еще больше. Например, кто будет судить матчи Суперлиги? Очевидно, что для выяснения отношений между топами потребуются и арбитры соответствующей категории, но все они подвязаны под ФИФА и УЕФА, и если там от них потребуют выбирать, то далеко не факт, что большинство согласится податься к «отступникам». А резерв из рефери иметь нужно, потому как человеческий фактор, особенно в период пандемии COVID-19, исключать нельзя ни в коем случае.

В общем, под Суперлигу, по-хорошему, нужно будет заново выстраивать принципы работы клубных академий (раньше топ-клубы разбрасывались своими талантами, а здесь, быть может, придется переходить на «натуральное хозяйство), взаимодействия на трансферном рынке, систему арбитража и многое другое. Пока организаторы нового проекта не создают впечатление людей, которые продумали абсолютно все, тем более, что начать розыгрыш своего детища они собираются буквально через 3-4 месяца…

Страны без значимых достижений рискуют застопориться в развитии

На текущий момент охват Суперлиги равен трем странам – Англии, Италии и Испании. Быть может, к ним присоединятся представители Германии и Франции, но коренным образом на вопросе это не отразится – остальные клубы из остальных стран банально окажутся на периферии без явственных шансов когда-либо продемонстрировать свой «звездный час».

Все это, как мы понимаем, приведет к значительному уменьшению инвестиций, как со стороны собственников клубов, так и от спонсоров, которые, вероятно, со временем массово переметнутся к Суперлиге. Та же Лига чемпионов, как сообщают ныне отдельные источники, станет менее финансово привлекательной, и чемпион условной Украины или Венгрии уже не сможет серьезно подлатать бюджет от выхода в групповой турнир.

Если затея организаторов Суперлиги сыграет, то ключевой интерес многомиллионной (или даже миллиардной, как заявляет новый босс организации Флорентино Перес) футбольной аудитории будет ориентирован именно на этот турнир. Остальные, по сути, окажутся соревнованиями для «истинных ценителей», на которых, как известно, рыночная экономика в ее современных контурах существовать долго не сможет. Нет массовости → нет прилива инвестиций → нет развития…

Контрольный выстрел по институту сборных

И в заключение немного не о клубном футболе. Да, создание Суперлиги, похоже, может самым прямым образом сказаться и на институте национальных сборных. УЕФА и ФИФА уже грозятся не допустить футболистов из команд-участниц Суперлиги к розыгрышу чемпионатов Европы и мира, что приведет к серьезным кадровым трансформациям ведущих сборных мирового футбола. Бразилия, Аргентина, Англия, Франция, Испания, Италия, Германия, Нидерланды и другие топ-команды не смогут рассчитывать на игроков, которые входят ныне в элиту. На их место, видимо, придут футболисты из клубов «второй величины», что самым прямым образом скажется и на качестве игры, и на результате. Возможно, мы даже станет свидетелями глобальной революции на международной арене, когда на авансцену выйдут сборные, ранее пребывавшие в тени.

Другой вопрос, что сам по себе институт национальных сборных и ранее находился в определенном кризисе. Именно поэтому УЕФА начала «изобретать велосипед», придумав Лигу наций, а ФИФА увеличивает число участников финальной части чемпионата мира с нынешних 32 до 48 (это уже решено для ЧМ-2026). Так что открытая конфронтация в этом вопросе между УЕФА, ФИФА и Суперлигой может оказаться контрольным выстрелом для всей системы международных соревнований, возродить которую затем будет очень непросто, чтобы там не фантазировал в своих чересчур повернутых на коммерции мозгах Флорентино Перес…