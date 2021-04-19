Флорентино ПЕРЕС: «Мы создадим свой собственный чемпионат мира»

Президент «Реала» и новой Европейской Суперлиги Флорентино Перес сделал важное заявление:
«Если игрокам, которые участвуют в Суперлиге, запретят играть на чемпионате мира 2022 в Катаре, мы создадим свой собственный чемпионат мира. Это не такая и сложная задача».
Ранее в заявлении, сделанном Суперлигой, Флорентино Перес отметил:
«Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более 4 млрд болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания».
В УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.
ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу
Источник — Sports Illustrated
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1группа Испания (реал,барса,атлетик)
Италия (милан......)
ДНР
ЛНР
2 група Англия (ман сити.....)
Осетия
Абхазия
ПНР
ну и все
В суперлізі МОЖЕ буде 20 команд.
Він збирається влаштоввати чемпіонат "світу" між мадридскткими та манкуніанськими кварталами?
просто на роки будуть утиратися питання, щодо можливості допуску гравців команд ЄСЛ до національних збірних.
і то ЄСЛ буде шанташувати УЄФА і ФІФА щодо графіку змагань у рамках ЧС і ЄС.
але й ФІФА тут винувата, оскільки ЧС у Катарі то у ніякі ворота не лізе
euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 19:20:24-1
Конфликт в стиле А ля ФИБА - УЛЕБ в баскетболе.
Дальше что?
Для сборных.
Чемпионат Мира по версии ФИФА и ЕВРО по версии УЕФА.?
Чемпионат Мира по версии ЕСЛ и ЕВРО по версии ЕСЛ?
Как в боксе?
В суперлізі МОЖЕ буде 20 команд.
Він збирається влаштоввати чемпіонат "світу" між мадридскткими та манкуніанськими кварталами?
euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 19:20:24-1
Конфликт в стиле А ля ФИБА - УЛЕБ в баскетболе.
Дальше что?
Для сборных.
Чемпионат Мира по версии ФИФА и ЕВРО по версии УЕФА.?
Чемпионат Мира по версии ЕСЛ и ЕВРО по версии ЕСЛ?
Как в боксе?
1группа Испания (реал,барса,атлетик)
Италия (милан......)
ДНР
ЛНР
2 група Англия (ман сити.....)
Осетия
Абхазия
ПНР
ну и все
просто на роки будуть утиратися питання, щодо можливості допуску гравців команд ЄСЛ до національних збірних.
і то ЄСЛ буде шанташувати УЄФА і ФІФА щодо графіку змагань у рамках ЧС і ЄС.
але й ФІФА тут винувата, оскільки ЧС у Катарі то у ніякі ворота не лізе
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