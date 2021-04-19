Флорентино ПЕРЕС: «Мы создадим свой собственный чемпионат мира»

Президент «Реала» и новой Европейской Суперлиги Флорентино Перес сделал важное заявление:

«Если игрокам, которые участвуют в Суперлиге, запретят играть на чемпионате мира 2022 в Катаре, мы создадим свой собственный чемпионат мира. Это не такая и сложная задача».

Ранее в заявлении, сделанном Суперлигой, Флорентино Перес отметил:

«Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более 4 млрд болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания».

В УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

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