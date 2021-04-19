Флорентино ПЕРЕС: «Мы создадим свой собственный чемпионат мира»

Футбол больше никогда не будет прежним

  • 19.04.2021 20:23
  • 5622 просмотра
  • 19 комментариев
Флорентино ПЕРЕС: «Мы создадим свой собственный чемпионат мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» и новой Европейской Суперлиги Флорентино Перес сделал важное заявление:

«Если игрокам, которые участвуют в Суперлиге, запретят играть на чемпионате мира 2022 в Катаре, мы создадим свой собственный чемпионат мира. Это не такая и сложная задача».

Ранее в заявлении, сделанном Суперлигой, Флорентино Перес отметил

«Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более 4 млрд болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания».

В УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу

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Источник — Sports Illustrated

(27 голосов)

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Комментарии
    lehach_08
    online
      lehach_08, 19.04.2021 21:05
    0
    одна беда.....футболистов забыли спросить)
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 19.04.2021 21:03
    0
    НИчего этот поц не сделает, будет в своем клубе уевшихся дрочить.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 19.04.2021 21:02
    0
    OKs100, 19.04.2021 20:24
    Это начало новой эры. УЕФА и ФИФА должны быть ликвидированы как структуры.
    Это начало новой эры. Такие как ты должны быть ликвидированы, как неадекватные люди)
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 21:00
    0
    хіба їм ще коронавірусу мало? Вирішили ще одне безумство світового рівня створити?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 21:00
    0
    Eвропейская футбольная СЕПАРлига.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 20:59
    0
    Світ таки зійшов з розуму...
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 19.04.2021 20:57
    +4
    З блэкджеком и шлюхами?)
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 19.04.2021 20:51
    +4
    Я на 100% уверен что чемпионат мира они проведут без проблем:
    1группа Испания (реал,барса,атлетик)
    Италия (милан......)
    ДНР
    ЛНР
    2 група Англия (ман сити.....)
    Осетия
    Абхазия
    ПНР
    ну и все
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 20:48
    +3
    Он с головой не дружит. Какой ЧМ С 12 команд набирутся полноценные сборные? И они не смогут называться сборной Англии например
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 20:46
    -7
    Вот и супер, чем больше футбола, тем лучше!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 19.04.2021 20:43
    +6
    Жадібні вилупки ще пошкодують про цю авантюру ,їх чекає провал
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 19.04.2021 20:39
    +12
    У Переса зозулька поїхала.
    В суперлізі МОЖЕ буде 20 команд.
    Він збирається влаштоввати чемпіонат "світу" між мадридскткими та манкуніанськими кварталами?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.04.2021 20:37
    +9
    OKs100, 19.04.2021 20:24
    Это начало новой эры. УЕФА и ФИФА должны быть ликвидированы как структуры.
    Перед тем как говорить о ликвидации, нужно думать головой. Никакой новой эры не будет, а только деградация и разделение на своих и чужих . Футбола,как такового уже не будет.
    Ссылка
    Analitik_s_divana
    online
      Analitik_s_divana, 19.04.2021 20:36
    0
    Это фейковое заявление, спорт.юа, боже...
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 19.04.2021 20:33
    +1
    от якраз свого ЧС і ЧЄ свого вони не створять.
    просто на роки будуть утиратися питання, щодо можливості допуску гравців команд ЄСЛ до національних збірних.
    і то ЄСЛ буде шанташувати УЄФА і ФІФА щодо графіку змагань у рамках ЧС і ЄС.
    але й ФІФА тут винувата, оскільки ЧС у Катарі то у ніякі ворота не лізе
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 19.04.2021 20:31
    +12
    Это уже не футбол и не спорт... А деньги, деньги, деньги....
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 19.04.2021 20:30
    +7
    Поехавший
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 20:25
    +5
    А вы минусили...
    euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 19:20:24-1
    Конфликт в стиле А ля ФИБА - УЛЕБ в баскетболе.
    Дальше что?
    Для сборных.
    Чемпионат Мира по версии ФИФА и ЕВРО по версии УЕФА.?
    Чемпионат Мира по версии ЕСЛ и ЕВРО по версии ЕСЛ?
    Как в боксе?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 20:24
    -18
    Это начало новой эры. УЕФА и ФИФА должны быть ликвидированы как структуры.
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 19.04.2021 20:39
    +12
    У Переса зозулька поїхала.
    В суперлізі МОЖЕ буде 20 команд.
    Він збирається влаштоввати чемпіонат "світу" між мадридскткими та манкуніанськими кварталами?
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 19.04.2021 20:31
    +12
    Это уже не футбол и не спорт... А деньги, деньги, деньги....
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.04.2021 20:37
    +9
    OKs100, 19.04.2021 20:24
    Это начало новой эры. УЕФА и ФИФА должны быть ликвидированы как структуры.
    Перед тем как говорить о ликвидации, нужно думать головой. Никакой новой эры не будет, а только деградация и разделение на своих и чужих . Футбола,как такового уже не будет.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 19.04.2021 20:30
    +7
    Поехавший
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 19.04.2021 20:43
    +6
    Жадібні вилупки ще пошкодують про цю авантюру ,їх чекає провал
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 20:25
    +5
    А вы минусили...
    euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 19:20:24-1
    Конфликт в стиле А ля ФИБА - УЛЕБ в баскетболе.
    Дальше что?
    Для сборных.
    Чемпионат Мира по версии ФИФА и ЕВРО по версии УЕФА.?
    Чемпионат Мира по версии ЕСЛ и ЕВРО по версии ЕСЛ?
    Как в боксе?
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 19.04.2021 20:57
    +4
    З блэкджеком и шлюхами?)
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 19.04.2021 20:51
    +4
    Я на 100% уверен что чемпионат мира они проведут без проблем:
    1группа Испания (реал,барса,атлетик)
    Италия (милан......)
    ДНР
    ЛНР
    2 група Англия (ман сити.....)
    Осетия
    Абхазия
    ПНР
    ну и все
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 20:48
    +3
    Он с головой не дружит. Какой ЧМ С 12 команд набирутся полноценные сборные? И они не смогут называться сборной Англии например
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 19.04.2021 20:33
    +1
    от якраз свого ЧС і ЧЄ свого вони не створять.
    просто на роки будуть утиратися питання, щодо можливості допуску гравців команд ЄСЛ до національних збірних.
    і то ЄСЛ буде шанташувати УЄФА і ФІФА щодо графіку змагань у рамках ЧС і ЄС.
    але й ФІФА тут винувата, оскільки ЧС у Катарі то у ніякі ворота не лізе
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 19.04.2021 21:05
    0
    одна беда.....футболистов забыли спросить)
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 19.04.2021 21:03
    0
    НИчего этот поц не сделает, будет в своем клубе уевшихся дрочить.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 19.04.2021 21:02
    0
    OKs100, 19.04.2021 20:24
    Это начало новой эры. УЕФА и ФИФА должны быть ликвидированы как структуры.
    Это начало новой эры. Такие как ты должны быть ликвидированы, как неадекватные люди)
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 21:00
    0
    хіба їм ще коронавірусу мало? Вирішили ще одне безумство світового рівня створити?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 21:00
    0
    Eвропейская футбольная СЕПАРлига.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 20:59
    0
    Світ таки зійшов з розуму...
    Ссылка
    Analitik_s_divana
    online
      Analitik_s_divana, 19.04.2021 20:36
    0
    Это фейковое заявление, спорт.юа, боже...
    Ссылка
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