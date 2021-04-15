Стратегически важная победа на поле соперников могла бы стать для «Вильярреала» еще более лучшим фундаментом для дальнейшей борьбы, если бы итоговый счет встречи на «Максимире» не оказался бы минимальным. С одной стороны, подопечные Унаи Эмери теперь могут самостоятельно задавать сценарий ответной игры против «Динамо» Загреб, с другой – действующим чемпионам Хорватии будет достаточно забить первыми, чтобы окончательно смешать карты.

«Вильярреал»

Ключевым в такой ситуации всегда является то, как команды заполняли недельную паузу между своими очными противостояниями. Испанский коллектив все еще не обеспечил себе попадание в еврокубки на следующий сезон, и уж точно не поражение «Осасуне» (1:2) должно помочь «желтой субмарине» решить эту непростую задачу. По большому счету, коллектив Унаи Эмери от серьезных проблем на прошлых выходных спасли только синхронные потери очков от «Реала Сосьедад» и «Бетиса», которые и замыкают собой топ-6 команд Испании.

«Динамо» З

Матч на внутренней арене для команды Дамира Крзнара лишь своим статусом носил хоть какое-то спортивное значение только из-за своего статуса. Дерби столицы Хорватии против «Локомотивы», которая нынче является безальтернативным аутсайдером, «Динамо» оставило за собой за счет двух забитых мячей (2:0), не особо израсходовав физические ресурсы на эту игру. Защита чемпионского титула все еще остается открытым вопросом для «синих», и необходимость регулярно принимать участие в еврокубковых матчей точно не помогает команде в выполнении этой задачи. Впрочем, назвать «балластом» данный турнир для Загреба точно нельзя – уж очень рьяно коллектив Крзнара боролся на предшествующих стадиях.

Статистика

Предыдущая игра между данными командами проходила на поле «Динамо» Загреб, и завершилась победой «желтой субмарины» 1:0.

В текущем еврокубковом сезоне «Вильярреал» победил во всех своих домашних матчах, оформив разницу мячей – 16:4.

«Динамо» Загреб по ходу своей кампании в Лиге Европы УЕФА образца этого сезона уверенно удерживал ворота на замке в гостевых матчах на групповом этапе, однако в плей-офф на предыдущих стадиях пропускал от «Тоттенхэма» и «Краснодара» по два мяча.

Ориентировочные составы

«Вильярреал»: Рулли – Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт – Тригерос, Капу, Парехо – Морено, Бакка, Чуквуезе.

«Динамо» З: Ливакович – Гвардиол, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски – Франич, Якич – Майер, Оршич, Иванушец – Атьемвен.

Прогноз на матч

Мы считаем, что испанский коллектив сделает ставку на оборонительный футбол, и обойдется без перехода игры в овертаймы. В таких условиях, ставка «Вильярреал не проиграет и ТМ 2.5: да» за 2,03 от Favbet выглядит достойным предложением.

15 апреля, четверг