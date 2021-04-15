ВИДЕО. Еще одно Динамо уничтожено. Вильярреал дважды забил Загребу

15 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимает «Динамо» Загреб (первая игра – 1:0).
В первом тайме «Вильярреал» дважды забил Загребу, уничтожая еще одно «Динамо» (как и ранее – киевское).
ГОЛ! 1:0. Пако Алькасер, 36 мин.
ГОЛ! 2:0. Херард Морено, 43 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.