ВИДЕО. Еще одно Динамо уничтожено. Вильярреал дважды забил Загребу

В ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы у хорватов шансов нет

  • 15.04.2021 22:52
  • 656 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Еще одно Динамо уничтожено. Вильярреал дважды забил Загребу
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимает «Динамо» Загреб (первая игра – 1:0).

В первом тайме «Вильярреал» дважды забил Загребу, уничтожая еще одно «Динамо» (как и ранее – киевское).

ГОЛ! 1:0. Пако Алькасер, 36 мин.

ГОЛ! 2:0. Херард Морено, 43 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Lebron
    online
      Lebron, 15.04.2021 23:39
    0
    futbolboss, 15.04.2021 23:14
    Может Эмери в Шахтер ?
    Ахметка дасть на трансферы 150 лямів??
    Ссылка
    Lebron
    online
      Lebron, 15.04.2021 23:39
    +1
    Cityzen83, 15.04.2021 23:24
    Ммм... Первое апреля уже в прошло.
    Вони хочуть Фонсеку.. Хай забирають того зайця.. Як Шахтар відлітав такій ніякій Ромі...
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 15.04.2021 23:24
    +2
    futbolboss, 15.04.2021 23:14
    Может Эмери в Шахтер ?
    Ммм... Первое апреля уже в прошло.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 15.04.2021 23:14
    -2
    Может Эмери в Шахтер ?
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 15.04.2021 23:24
    +2
    futbolboss, 15.04.2021 23:14
    Может Эмери в Шахтер ?
    Ммм... Первое апреля уже в прошло.
    Ссылка
    Lebron
    online
      Lebron, 15.04.2021 23:39
    +1
    Cityzen83, 15.04.2021 23:24
    Ммм... Первое апреля уже в прошло.
    Вони хочуть Фонсеку.. Хай забирають того зайця.. Як Шахтар відлітав такій ніякій Ромі...
    Ссылка
    Lebron
    online
      Lebron, 15.04.2021 23:39
    0
    futbolboss, 15.04.2021 23:14
    Может Эмери в Шахтер ?
    Ахметка дасть на трансферы 150 лямів??
    Ссылка
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