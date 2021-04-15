Вильярреал
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Динамо Загреб
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Вильярреал – Динамо З. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы

Все решит первый забитый мяч

  • 15.04.2021 20:25
  • 2198 просмотров
  • 3 комментария
Вильярреал – Динамо З. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стратегически важная победа на поле соперников могла бы стать для «Вильярреала» еще более лучшим фундаментом для дальнейшей борьбы, если бы итоговый счет встречи на «Максимире» не оказался бы минимальным. С одной стороны, подопечные Унаи Эмери теперь могут самостоятельно задавать сценарий ответной игры против «Динамо» Загреб, с другой – действующим чемпионам Хорватии будет достаточно забить первыми, чтобы окончательно смешать карты.

«Вильярреал»

Ключевым в такой ситуации всегда является то, как команды заполняли недельную паузу между своими очными противостояниями. Испанский коллектив все еще не обеспечил себе попадание в еврокубки на следующий сезон, и уж точно не поражение «Осасуне» (1:2) должно помочь «желтой субмарине» решить эту непростую задачу. По большому счету, коллектив Унаи Эмери от серьезных проблем на прошлых выходных спасли только синхронные потери очков от «Реала Сосьедад» и «Бетиса», которые и замыкают собой топ-6 команд Испании. 

«Динамо» З

Матч на внутренней арене для команды Дамира Крзнара лишь своим статусом носил хоть какое-то спортивное значение только из-за своего статуса. Дерби столицы Хорватии против «Локомотивы», которая нынче является безальтернативным аутсайдером, «Динамо» оставило за собой за счет двух забитых мячей (2:0), не особо израсходовав физические ресурсы на эту игру. Защита чемпионского титула все еще остается открытым вопросом для «синих», и необходимость регулярно принимать участие в еврокубковых матчах точно не помогает команде в выполнении этой задачи. Впрочем, назвать «балластом» данный турнир для Загреба точно нельзя – уж очень рьяно коллектив Крзнара боролся на предшествующих стадиях.

Статистика

Предыдущая игра между данными командами проходила на поле «Динамо» Загреб, и завершилась победой «желтой субмарины» 1:0.

В текущем еврокубковом сезоне «Вильярреал» победил во всех своих домашних матчах, оформив разницу мячей – 16:4.

«Динамо» Загреб по ходу своей кампании в Лиге Европы УЕФА образца этого сезона уверенно удерживал ворота на замке в гостевых матчах на групповом этапе, однако в плей-офф на предыдущих стадиях пропускал от «Тоттенхэма» и «Краснодара» по два мяча.

Ориентировочные составы

«Вильярреал»: Рулли – Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт – Тригерос, Капу, Парехо – Морено, Бакка, Чуквуезе.

«Динамо» З: Ливакович – Гвардиол, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски – Франич, Якич – Майер, Оршич, Иванушец – Атьемвен.

Прогноз на матч

Мы считаем, что испанский коллектив сделает ставку на оборонительный футбол, и обойдется без перехода игры в овертаймы. В таких условиях, ставка «Вильярреал не проиграет и ТМ 2.5: да» за 2,03 от Favbet выглядит достойным предложением.

15 апреля, четверг

Вильярреал – Динамо З
Вильярреал. «Эстадио де ла Серамика». 22:00
ТВ-трансляция на ресурсе «MEGOGO»
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Алексей Зуб
    online
      Алексей Зуб, 15.04.2021 17:24
    0
    Динамо еще та команда с характером. Поэтому я бы поставил на них.
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 15.04.2021 11:22
    0
    Микола Унгурян, 15.04.2021 11:06
    ну тут можна впевнено сказати що іспанці пройдуть. Навряд чи ДЗ спроможеться на сенсацію
    С Тотенхемом смогли...
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 15.04.2021 11:06
    0
    ну тут можна впевнено сказати що іспанці пройдуть. Навряд чи ДЗ спроможеться на сенсацію
    Ссылка
    Алексей Зуб
    online
      Алексей Зуб, 15.04.2021 17:24
    0
    Динамо еще та команда с характером. Поэтому я бы поставил на них.
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 15.04.2021 11:22
    0
    Микола Унгурян, 15.04.2021 11:06
    ну тут можна впевнено сказати що іспанці пройдуть. Навряд чи ДЗ спроможеться на сенсацію
    С Тотенхемом смогли...
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 15.04.2021 11:06
    0
    ну тут можна впевнено сказати що іспанці пройдуть. Навряд чи ДЗ спроможеться на сенсацію
    Ссылка
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