Вильярреал – Динамо Загреб – 2:1. Желтая субмарина. Видео голов и обзор

15 апреля состоялся ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы.
Смотрите видеообзор матча «Вильярреал» – «Динамо» Загреб – 2:1 (первая игра – 1:0).
ГОЛ! 1:0. Пако Алькасер, 36 мин.
ГОЛ! 2:0. Херард Морено, 43 мин.
ГОЛ! 2:1. Оршич, 74 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
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Источник — Sport.ua
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