Вильярреал
2 : 1
Динамо Загреб
15.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Субмарина прошла и второе Динамо. Загреб не сумел оказать сопротивление

В предыдущем раунде «Вильярреал» уничтожил киевское «Динамо»

  • 15.04.2021 23:52
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Субмарина прошла и второе Динамо. Загреб не сумел оказать сопротивление
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля и в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Динамо» Загреб – 2:1 (первая игра – 1:0).

Уже в первом тайме «Вильярреал» дважды забил Загребу, уничтожив еще одно «Динамо» (как и ранее – киевское).

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Вильярреал» (Испания) – Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:1

Голы: Пако Алькасер, 36, Херард Морено, 43 – Оршич, 74.

Первый матч – 1:0.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса (Пенья, 90), Пау Торрес, Фойт, Парехо (Коклен, 84), Капуэ, Тригерос (Мойсес Гомес, 63), Пако Алькасер (А.Морено, 90), Х.Морено, Чиквуэзе (Баэна, 90).

«Динамо» Загреб: Ливакович, Теофиль-Катрин (Перич, 82), Ристовски (Стоянович, 62), Лауритсен, Гвардиол, Адеми (Мишич, 82), Иванушец (Атьемвен, 76), Маер (Франьич, 62), Якич, Петкович, Оршич.

Предупреждения: Якич, 40. Тригерос, 60. 

Судья: Маккели (Нидерланды).

15 апреля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

ГОЛ! 1:0. Пако Алькасер, 36 мин.

ГОЛ! 2:0. Херард Морено, 43 мин.

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
43' ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
38' ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
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Источник — Sport.ua

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