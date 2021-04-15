Субмарина прошла и второе Динамо. Загреб не сумел оказать сопротивление

15 апреля и в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Динамо» Загреб – 2:1 (первая игра – 1:0).
Уже в первом тайме «Вильярреал» дважды забил Загребу, уничтожив еще одно «Динамо» (как и ранее – киевское).
Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
«Вильярреал» (Испания) – Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:1
Голы: Пако Алькасер, 36, Херард Морено, 43 – Оршич, 74.
Первый матч – 1:0.
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса (Пенья, 90), Пау Торрес, Фойт, Парехо (Коклен, 84), Капуэ, Тригерос (Мойсес Гомес, 63), Пако Алькасер (А.Морено, 90), Х.Морено, Чиквуэзе (Баэна, 90).
«Динамо» Загреб: Ливакович, Теофиль-Катрин (Перич, 82), Ристовски (Стоянович, 62), Лауритсен, Гвардиол, Адеми (Мишич, 82), Иванушец (Атьемвен, 76), Маер (Франьич, 62), Якич, Петкович, Оршич.
Предупреждения: Якич, 40. Тригерос, 60.
Судья: Маккели (Нидерланды).
15 апреля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
ГОЛ! 1:0. Пако Алькасер, 36 мин.
ГОЛ! 2:0. Херард Морено, 43 мин.
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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