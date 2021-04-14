ВИДЕО. Что она хотела сделать? Странный фол футболистки сборной Украины

Во вторник женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии матч плей-офф за право выступать на женском Евро-2022.
В концовке встречи при счете 0:1 украинка Натия Панцулая совершила очень странный фол. Будучи первой на мяче, она то ли хотела оставить его голкиперу, то ли решила проучить соперницу, но получилось то, что получилось. Панцулая за данное нарушение была удалена с поля, а украинки еще раз пропустили.
The Northern Ireland vs Ukraine match contained one of the most cynical fouls I have ever seen. It is almost a work of performance art. pic.twitter.com/uRKVdQ1mId— Scott Pack (@meandmybigmouth) April 13, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
хотя - очень палевно все сделала
хотя - очень палевно все сделала
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.