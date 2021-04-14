ВИДЕО. Что она хотела сделать? Странный фол футболистки сборной Украины

Натия Панцулая схлопотала удаление на ровном месте

  • 14.04.2021 11:17
  • 4160 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Что она хотела сделать? Странный фол футболистки сборной Украины
© УАФ. Натия Панцулая

Во вторник женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии матч плей-офф за право выступать на женском Евро-2022.

В концовке встречи при счете 0:1 украинка Натия Панцулая совершила очень странный фол. Будучи первой на мяче, она то ли хотела оставить его голкиперу, то ли решила проучить соперницу, но получилось то, что получилось. Панцулая за данное нарушение была удалена с поля, а украинки еще раз пропустили.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 14.04.2021 12:36
    0
    Владимир Копяк, 14.04.2021 12:02
    Беда многих футболисток, что они совершенно не знают Правил игры в футбол, и никто и никогда их этому не учил и не учит. Потому и случаются такие казусы, она думала, что все делает правильно блокируя игрока на не игровом расстоянии и срывая голевую атаку.Бытует ошибочное мнение, что если футболист играет всю жизнь в футбол,то и правила он должен знать само собой...
    А за чем? Если она явно первая на мяче
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.04.2021 12:18
    +1
    Ирландки очень грубо играли. Наверно хотела отомстить. Все равно это ничего не решало
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.04.2021 12:17
    +3
    Чего вы так чебуршитесь. Женскую логику ещё никто не разгадал. А если еще женщина хочет отомстить женщине, то здесь нет нкаких правил.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 12:17
    +1
    горела ставочка на красную
    хотя - очень палевно все сделала
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 14.04.2021 12:10
    0
    Йопта, так это хоккей!!!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.04.2021 12:02
    0
    Беда многих футболисток, что они совершенно не знают Правил игры в футбол, и никто и никогда их этому не учил и не учит. Потому и случаются такие казусы, она думала, что все делает правильно блокируя игрока на не игровом расстоянии и срывая голевую атаку.Бытует ошибочное мнение, что если футболист играет всю жизнь в футбол,то и правила он должен знать само собой...
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 14.04.2021 11:41
    +2
    PaulK77, 14.04.2021 11:33
    Она в футбол в принципе играть умеет?
    в какой футбол, нормальный или американский?
    Ссылка
    PaulK77
      PaulK77, 14.04.2021 11:33
    +1
    Она в футбол в принципе играть умеет?
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 14.04.2021 11:32
    +1
    на секунду забыла что играет не в американский футбол, с кем не бывает
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.04.2021 11:27
    +3
    Это с футболом ничего общего не имеет, ну разву что на тотал зарядила удаление
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.04.2021 11:27
    +3
    Ставка наверное горела.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 11:24
    0
    Больная на голову!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.04.2021 12:17
    +3
    Чего вы так чебуршитесь. Женскую логику ещё никто не разгадал. А если еще женщина хочет отомстить женщине, то здесь нет нкаких правил.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.04.2021 11:27
    +3
    Это с футболом ничего общего не имеет, ну разву что на тотал зарядила удаление
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.04.2021 11:27
    +3
    Ставка наверное горела.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 14.04.2021 11:41
    +2
    PaulK77, 14.04.2021 11:33
    Она в футбол в принципе играть умеет?
    в какой футбол, нормальный или американский?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.04.2021 12:18
    +1
    Ирландки очень грубо играли. Наверно хотела отомстить. Все равно это ничего не решало
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 12:17
    +1
    горела ставочка на красную
    хотя - очень палевно все сделала
    Ссылка
    PaulK77
      PaulK77, 14.04.2021 11:33
    +1
    Она в футбол в принципе играть умеет?
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 14.04.2021 11:32
    +1
    на секунду забыла что играет не в американский футбол, с кем не бывает
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 14.04.2021 12:36
    0
    Владимир Копяк, 14.04.2021 12:02
    Беда многих футболисток, что они совершенно не знают Правил игры в футбол, и никто и никогда их этому не учил и не учит. Потому и случаются такие казусы, она думала, что все делает правильно блокируя игрока на не игровом расстоянии и срывая голевую атаку.Бытует ошибочное мнение, что если футболист играет всю жизнь в футбол,то и правила он должен знать само собой...
    А за чем? Если она явно первая на мяче
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 14.04.2021 12:10
    0
    Йопта, так это хоккей!!!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.04.2021 12:02
    0
    Беда многих футболисток, что они совершенно не знают Правил игры в футбол, и никто и никогда их этому не учил и не учит. Потому и случаются такие казусы, она думала, что все делает правильно блокируя игрока на не игровом расстоянии и срывая голевую атаку.Бытует ошибочное мнение, что если футболист играет всю жизнь в футбол,то и правила он должен знать само собой...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 11:24
    0
    Больная на голову!
    Ссылка
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