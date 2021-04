ВИДЕО. Что она хотела сделать? Странный фол футболистки сборной Украины

Во вторник женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии матч плей-офф за право выступать на женском Евро-2022.

В концовке встречи при счете 0:1 украинка Натия Панцулая совершила очень странный фол. Будучи первой на мяче, она то ли хотела оставить его голкиперу, то ли решила проучить соперницу, но получилось то, что получилось. Панцулая за данное нарушение была удалена с поля, а украинки еще раз пропустили.

The Northern Ireland vs Ukraine match contained one of the most cynical fouls I have ever seen. It is almost a work of performance art. pic.twitter.com/uRKVdQ1mId