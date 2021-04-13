Камбэк не сотворили. Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии

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Квалификация женского Евро-2022. Первый стыковой матч.
Северная Ирландия – Украина – 2:0 (первый матч - 2:1)
Каллахан (55), Колдуэлл (90+6)
Басанская (29), Овдийчук (55)
Панцулая (87, фол последней надежды)
Северная Ирландия: Бернс, Холлоуэн, Хаттон, Нелсон, МакКенна, Каллахан (Колдуэлл, 90), МакФадден, Рафферти, МакКаррон, Мэджилл, МакГиннесс (Келли, 85).
Украина: Самсон, Басанская, Шматко, Кравец (Кравчук, 69), Филенко, Овдийчук, Химич, Панцулая, Бойченко (Малахова, 75), Апанащенко, Кунина (Козлова, 58).
Арбитр: Яна Адамкова (Чехия)
Стадион «Сивью» (Белфаст, Северная Ирландия)
Александр Снитко, Sport.ua
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