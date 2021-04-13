Камбэк не сотворили. Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии

Команда Натальи Зинченко не смогла завоевать путевку на чемпионат Европы

  • 13.04.2021 23:42
  • 2629 просмотров
  • 7 комментариев
Камбэк не сотворили. Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии
© twitter.com/NorthernIreland

Отчет о матче ожидайте позже.

Квалификация женского Евро-2022. Первый стыковой матч.

Северная Ирландия – Украина – 2:0 (первый матч - 2:1)

Каллахан (55), Колдуэлл (90+6)

Басанская (29), Овдийчук (55)

Панцулая (87, фол последней надежды)

Северная Ирландия: Бернс, Холлоуэн, Хаттон, Нелсон, МакКенна, Каллахан (Колдуэлл, 90), МакФадден, Рафферти, МакКаррон, Мэджилл, МакГиннесс (Келли, 85).

Украина: Самсон, Басанская, Шматко, Кравец (Кравчук, 69), Филенко, Овдийчук, Химич, Панцулая, Бойченко (Малахова, 75), Апанащенко, Кунина (Козлова, 58).

Арбитр: Яна Адамкова (Чехия)

Стадион «Сивью» (Белфаст, Северная Ирландия)

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Timur24
    online
      Timur24, 14.04.2021 00:10
    +2
    Andriy_Bugayov, 14.04.2021 00:04
    Місце у рейтингу ФІФА.
    Нажаль. Про Зінченко я ще одразу не був в захваті коли очолила збірну. Гра не пішла в команди( Не знаю що там і як в самій команді, але і 4 воротаря в заявці нафіга? просто подорож? Наша збірна мала впевнено проходити ПІ. Думаю висновки будуть
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 14.04.2021 00:04
    +1
    Andriy_Bugayov, 14.04.2021 00:03
    У мене оkрім слів "ганьба", "жах" і "триндець" - нічого в голову не лізе. Після жеребkування ми всі дивились з оптимізмом на нашу збірну, бо Північна Ірландія на сеkундочkу займає лише 49 місце, тоді яk ми 25-е, різниця відчутна. Однаk на ділі все вийшло зовсім плачевно. Яkщо не виkористали таkий реальний шанс пройти найлегшого суперниkа, яkий міг тільkи потрапити, то яkе Євро може бути, дійсно? А для Наталії Зінченkо сподіваюсь це був останній матч у kерма національної kоманди. Нехай ще набереться хорошого досвіду, для мене вона ще зелена. Найбільш ще приkро те, що пропустимо 3-є Євро поспіль. Та сkільkи вже можна??
    Місце у рейтингу ФІФА.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 14.04.2021 00:03
    +5
    У мене оkрім слів "ганьба", "жах" і "триндець" - нічого в голову не лізе. Після жеребkування ми всі дивились з оптимізмом на нашу збірну, бо Північна Ірландія на сеkундочkу займає лише 49 місце, тоді яk ми 25-е, різниця відчутна. Однаk на ділі все вийшло зовсім плачевно. Яkщо не виkористали таkий реальний шанс пройти найлегшого суперниkа, яkий міг тільkи потрапити, то яkе Євро може бути, дійсно? А для Наталії Зінченkо сподіваюсь це був останній матч у kерма національної kоманди. Нехай ще набереться хорошого досвіду, для мене вона ще зелена. Найбільш ще приkро те, що пропустимо 3-є Євро поспіль. Та сkільkи вже можна??
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 13.04.2021 23:59
    +4
    Тренера нафиг. ну нее это. не пошло со сборной, регрес. Экспертам на тв рот закрыть перед матчами сборной. Уже нашу сборную видели фаворитом. ФФУ "дякую" за трансляцию.
    Ссылка
    elevit
      elevit, 13.04.2021 23:59
    -2
    В Британии траур, у королевы горе, и не хватало ещё, что бы подданные дома продули... Всё по делу.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.04.2021 23:50
    +8
    фавориты...фавориты...да, уж...обосраться так первые!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.04.2021 23:50
    +8
    фавориты...фавориты...да, уж...обосраться так первые!
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 14.04.2021 00:03
    +5
    У мене оkрім слів "ганьба", "жах" і "триндець" - нічого в голову не лізе. Після жеребkування ми всі дивились з оптимізмом на нашу збірну, бо Північна Ірландія на сеkундочkу займає лише 49 місце, тоді яk ми 25-е, різниця відчутна. Однаk на ділі все вийшло зовсім плачевно. Яkщо не виkористали таkий реальний шанс пройти найлегшого суперниkа, яkий міг тільkи потрапити, то яkе Євро може бути, дійсно? А для Наталії Зінченkо сподіваюсь це був останній матч у kерма національної kоманди. Нехай ще набереться хорошого досвіду, для мене вона ще зелена. Найбільш ще приkро те, що пропустимо 3-є Євро поспіль. Та сkільkи вже можна??
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 13.04.2021 23:59
    +4
    Тренера нафиг. ну нее это. не пошло со сборной, регрес. Экспертам на тв рот закрыть перед матчами сборной. Уже нашу сборную видели фаворитом. ФФУ "дякую" за трансляцию.
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 14.04.2021 00:10
    +2
    Andriy_Bugayov, 14.04.2021 00:04
    Місце у рейтингу ФІФА.
    Нажаль. Про Зінченко я ще одразу не був в захваті коли очолила збірну. Гра не пішла в команди( Не знаю що там і як в самій команді, але і 4 воротаря в заявці нафіга? просто подорож? Наша збірна мала впевнено проходити ПІ. Думаю висновки будуть
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 14.04.2021 00:04
    +1
    Andriy_Bugayov, 14.04.2021 00:03
    У мене оkрім слів "ганьба", "жах" і "триндець" - нічого в голову не лізе. Після жеребkування ми всі дивились з оптимізмом на нашу збірну, бо Північна Ірландія на сеkундочkу займає лише 49 місце, тоді яk ми 25-е, різниця відчутна. Однаk на ділі все вийшло зовсім плачевно. Яkщо не виkористали таkий реальний шанс пройти найлегшого суперниkа, яkий міг тільkи потрапити, то яkе Євро може бути, дійсно? А для Наталії Зінченkо сподіваюсь це був останній матч у kерма національної kоманди. Нехай ще набереться хорошого досвіду, для мене вона ще зелена. Найбільш ще приkро те, що пропустимо 3-є Євро поспіль. Та сkільkи вже можна??
    Місце у рейтингу ФІФА.
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 14.04.2021 00:11
    0
    В группе обошли Ирландию большую, а в стыках слились Ирландии маленькой.
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