Северная Ирландия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча плей-офф за выход на женский чемпионат Европы

  • 12.04.2021 15:43
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Северная Ирландия – Украина. Текстовая трансляция матча
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Во вторник, 13 апреля, состоится ответный матч за выход на женский чемпионат Европы, в котором сборная Северной Ирландии будет принимать национальную команду Украины. Матч пройдет в Белфасте на стадионе «Сивью» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В первом поединке, который состоялся в Ковалевке на стадионе «Колос», «сине-желтые» потерпели поражение со счетом 1:2. Таким образом, задача у подопечных Натальи Зинченко максимально усложнилась: теперь нужно обыгрывать «зелено-белых» на выезде, при этом забив как минимум два гола. Но будем надеяться, что тренерский штаб нашей команды сделает правильные выводы и настроит «сине-желтых» на борьбу за приемлемый результат. Отметим, что финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Ирландия – Украина.

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Александр Снитко, Sport.ua

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