Тяжелое бремя фаворита. Женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии

Сборные Украины и Северной Ирландии провели первый стыковой матч за право играть на чемпионате Европы в 2022 году.
Ирландки активно начали встречу и сразу заставили наших футболисток ошибиться. Химич неосторожно сыграла у своей штрафной, выложив мяч на ногу Фернесс. Удар у последней не особо получился, но и Санина сыграла неуверенно.
Пропустив быстрый гол, «сине-желтые» попытались перевести игру на половину поля соперниц. Но «зелено-белые» довольно резво выбегали в контратаки, заставляя украинок играть с оглядкой на собственные тылы. Особенно много проблем нашим защитницам доставляла Кристи МакГиннесс, которая и в дальнейшем была самой заметной фигурой в составе сборной Северной Ирландии.
И все же, в середине первой половины встречи украинки соорудили голевую комбинацию: навес от Андрущак точным ударом головой замкнула Апанащенко. А перед перерывом хороший момент не реализовала Химич, которая отправила мяч в руки голкиперу.
В начале второго тайма «сине-желтые» попытались закрепиться на половине поля соперниц. Сделать это не особо получилось, а усугубила ситуацию контратака ирландок, после которой хозяйкам поля снова пришлось отыгрываться. Мэджилл воспользовалась неуверенной игрой Кравец, вышла на ударную позицию и отправила мяч в ворота.
Украинки какое-то время были явно ошеломлены происходящим, но затем заметно прибавили. Хороша вошла в игру 21-летняя Надежда Кунина, которая активными перемещениями пыталась запутать соперниц. Но из голевых ситуаций у ворот вспоминается разве что удар со штрафного от Апанащенко (среагировала голкипер) и удар с фланга от Химич, после которого мяч едва не влетел в дальний угол.
Сборная Украины потерпела поражение и значительно ухудшила свои шансы на поездку в Англию, где пройдет чемпионат Европы. Ответная встреча состоится 13 апреля в Белфасте.
Квалификация женского Евро-2022 по футболу. Первый стыковой матч.
Украина – Северная Ирландия – 1:2
Апанащенко (22) – Фернесс (5), Мэджилл (57)
Кравчук (49), Панцулая (64), Химич (83) – МакФедден (9)
Украина: Санина, Басанская (Петрик, 81), Шматко, Кравец, Филенко, Химич, Андрущак (Панцулая, 46), Козлова (Калинина, 86), Апанащенко (Андрухив, 86), Овдийчук, Кравчук (Кунина, 61).
Северная Ирландия: Бернс, МакФадден (Рафферти, 79), Хаттон, Нелсон, Каллахан, Холлоуэн, Колдуэлл (Вейтлинг, 79), МакКенна, Мэджилл, МакГиннесс (Келли, 94), Фернесс (МакКаррон, 32).
Арбитр: Рием Хуссейн (Германия)
Стадион «Колос» (Ковалевка, Украина)
Александр Снитко, Sport.ua
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