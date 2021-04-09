Тяжелое бремя фаворита. Женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии

Команда Натальи Зинченко дома проиграла первый стыковой поединок за выход на Евро-2022

  • 09.04.2021 20:55
  • 2172 просмотра
  • 5 комментариев
Тяжелое бремя фаворита. Женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии
© УАФ

Сборные Украины и Северной Ирландии провели первый стыковой матч за право играть на чемпионате Европы в 2022 году.

Ирландки активно начали встречу и сразу заставили наших футболисток ошибиться. Химич неосторожно сыграла у своей штрафной, выложив мяч на ногу Фернесс. Удар у последней не особо получился, но и Санина сыграла неуверенно.

Пропустив быстрый гол, «сине-желтые» попытались перевести игру на половину поля соперниц. Но «зелено-белые» довольно резво выбегали в контратаки, заставляя украинок играть с оглядкой на собственные тылы. Особенно много проблем нашим защитницам доставляла Кристи МакГиннесс, которая и в дальнейшем была самой заметной фигурой в составе сборной Северной Ирландии.

И все же, в середине первой половины встречи украинки соорудили голевую комбинацию: навес от Андрущак точным ударом головой замкнула Апанащенко. А перед перерывом хороший момент не реализовала Химич, которая отправила мяч в руки голкиперу.

В начале второго тайма «сине-желтые» попытались закрепиться на половине поля соперниц. Сделать это не особо получилось, а усугубила ситуацию контратака ирландок, после которой хозяйкам поля снова пришлось отыгрываться. Мэджилл воспользовалась неуверенной игрой Кравец, вышла на ударную позицию и отправила мяч в ворота.

Украинки какое-то время были явно ошеломлены происходящим, но затем заметно прибавили. Хороша вошла в игру 21-летняя Надежда Кунина, которая активными перемещениями пыталась запутать соперниц. Но из голевых ситуаций у ворот вспоминается разве что удар со штрафного от Апанащенко (среагировала голкипер) и удар с фланга от Химич, после которого мяч едва не влетел в дальний угол.

Сборная Украины потерпела поражение и значительно ухудшила свои шансы на поездку в Англию, где пройдет чемпионат Европы. Ответная встреча состоится 13 апреля в Белфасте.

Квалификация женского Евро-2022 по футболу. Первый стыковой матч.

Украина – Северная Ирландия – 1:2

Апанащенко (22) – Фернесс (5), Мэджилл (57)

Кравчук (49), Панцулая (64), Химич (83) – МакФедден (9)

Украина: Санина, Басанская (Петрик, 81), Шматко, Кравец, Филенко, Химич, Андрущак (Панцулая, 46), Козлова (Калинина, 86), Апанащенко (Андрухив, 86), Овдийчук, Кравчук (Кунина, 61).

Северная Ирландия: Бернс, МакФадден (Рафферти, 79), Хаттон, Нелсон, Каллахан, Холлоуэн, Колдуэлл (Вейтлинг, 79), МакКенна, Мэджилл, МакГиннесс (Келли, 94), Фернесс (МакКаррон, 32).

Арбитр: Рием Хуссейн (Германия)

Стадион «Колос» (Ковалевка, Украина)

УКРАИНА - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vetal
      Vetal, 09.04.2021 21:24
    0
    Владимир Копяк, 09.04.2021 21:21
    Какое-то двоякое впечатление от игры... И делают вмн правильно, и физуха хорошая, и приближаются к штрафной по науке, но в штрафной площади делаются полными неумехами, стрвюанно...У тренеров непаханное поле для работы. Но не все потеряно, женский футбол абсолютно не предсказуем, забьют гол пераыми и все будет нормально...
    А мужской предсказуем? Я думаю что футбол (не зависимо от Пола) непредсказуем
    Ссылка
    gadyukin
    online
      gadyukin, 09.04.2021 21:23
    0
    Блін, ну які фаворитки? Ірландки в клубах Англії грають, там рівень на рівень вище)))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.04.2021 21:21
    0
    Какое-то двоякое впечатление от игры... И делают вмн правильно, и физуха хорошая, и приближаются к штрафной по науке, но в штрафной площади делаются полными неумехами, стрвюанно...У тренеров непаханное поле для работы. Но не все потеряно, женский футбол абсолютно не предсказуем, забьют гол пераыми и все будет нормально...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 09.04.2021 21:19
    0
    Місячний синдром....
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 21:03
    +3
    Беременные фавориты
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 21:03
    +3
    Беременные фавориты
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 09.04.2021 21:24
    0
    Владимир Копяк, 09.04.2021 21:21
    Какое-то двоякое впечатление от игры... И делают вмн правильно, и физуха хорошая, и приближаются к штрафной по науке, но в штрафной площади делаются полными неумехами, стрвюанно...У тренеров непаханное поле для работы. Но не все потеряно, женский футбол абсолютно не предсказуем, забьют гол пераыми и все будет нормально...
    А мужской предсказуем? Я думаю что футбол (не зависимо от Пола) непредсказуем
    Ссылка
    gadyukin
    online
      gadyukin, 09.04.2021 21:23
    0
    Блін, ну які фаворитки? Ірландки в клубах Англії грають, там рівень на рівень вище)))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.04.2021 21:21
    0
    Какое-то двоякое впечатление от игры... И делают вмн правильно, и физуха хорошая, и приближаются к штрафной по науке, но в штрафной площади делаются полными неумехами, стрвюанно...У тренеров непаханное поле для работы. Но не все потеряно, женский футбол абсолютно не предсказуем, забьют гол пераыми и все будет нормально...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 09.04.2021 21:19
    0
    Місячний синдром....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности