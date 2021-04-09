Украина – Северная Ирландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф за віход на женский чемпионат Европы

  • 09.04.2021 11:17
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Украина – Северная Ирландия. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В пятницу, 9 апреля, состоится первый матч плей-офф за выход на чемпионат Европы, в котором женская сборная Украины встретится с Северной Ирландией. Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и начнется в 19:00.

Напомним, женская сборная Украины заняла второе место в группе, где также выступали Германия, Ирландия, Греция и Черногория. Североирландки в группе соперничали с Норвегией (стала победителем), Уэльсом, Беларусью и Фарерскими островами. Северная Ирландия набрала одинаковое количество очков с Уэльсом, но опередила соперниц по дополнительным показателям. Теперь для выхода на чемпионат Европы, который пройдет в Англии в следующем году, команде Наталии Зинченко необходимо справиться с Северной Ирландией в двухматчевом противостоянии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Ирландия.

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Александр Снитко, Sport.ua

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