В пятницу, 9 апреля, состоится первый матч плей-офф за выход на чемпионат Европы, в котором женская сборная Украины встретится с Северной Ирландией. Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и начнется в 19:00.
Напомним, женская сборная Украины заняла второе место в группе, где также выступали Германия, Ирландия, Греция и Черногория. Североирландки в группе соперничали с Норвегией (стала победителем), Уэльсом, Беларусью и Фарерскими островами. Северная Ирландия набрала одинаковое количество очков с Уэльсом, но опередила соперниц по дополнительным показателям. Теперь для выхода на чемпионат Европы, который пройдет в Англии в следующем году, команде Наталии Зинченко необходимо справиться с Северной Ирландией в двухматчевом противостоянии.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Ирландия.
Александр Снитко, Sport.ua
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