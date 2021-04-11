Без Коваленко, но с Малиновским. Известен состав Аталанты на Фиорентину

11 апреля «Аталанта» в 30-м туре Серии А сыграет на выезде с «Фиорентиной».
Украинский легионер Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут, а Виктор Коваленко начнет матч на скамейке запасных.
Начало матча – в 21:45 по Киеву.
👥 Così in campo a Firenze!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 11, 2021
👊 Here's our line-up to face Fiorentina!
Presented by @Plus500#FiorentinaAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/nX3Bn6Tg1e
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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Он был нужен отдельным людям при этой сделке.
Ничего лишнего, только бизнес!
К сожалению в футболе такое бывает, особенно в таких коррумпированных чемпионатах, как Серия А.
Гасперини уже не раз высказывался, что бы при нём больше не было не согласованных с ним трансферов.
Типа Мирончука, которого уже продают и Коваленко.
предлагал мильон за Бышовца
Он был нужен отдельным людям при этой сделке.
Ничего лишнего, только бизнес!
К сожалению в футболе такое бывает, особенно в таких коррумпированных чемпионатах, как Серия А.
Гасперини уже не раз высказывался, что бы при нём больше не было не согласованных с ним трансферов.
Типа Мирончука, которого уже продают и Коваленко.
предлагал мильон за Бышовца
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