Без Коваленко, но с Малиновским. Известен состав Аталанты на Фиорентину

Начало матча – в 21:45 по Киеву

  • 11.04.2021 21:02
  • 1584 просмотра
  • 7 комментариев
Без Коваленко, но с Малиновским. Известен состав Аталанты на Фиорентину
© Instagram. Руслан Малиновский

11 апреля «Аталанта» в 30-м туре Серии А сыграет на выезде с «Фиорентиной».
 
Украинский легионер Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут, а Виктор Коваленко начнет матч на скамейке запасных.
 
Начало матча – в 21:45 по Киеву.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(7 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 11.04.2021 21:59
    +1
    сергей богданов, 11.04.2021 21:50
    Интересно зачем Аталанте вообще нужен был этот трансфер?
    Ну как трансфер, скорее бесплатное оформление контракта с игроком. Почему бы и нет? Продадут все ж дороже, чем те 8ОО тыс что отдали.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.04.2021 21:54
    0
    сергей богданов, 11.04.2021 21:50
    Интересно зачем Аталанте вообще нужен был этот трансфер?
    А кто вам сказал, что он был нужен Аталанте?
    Он был нужен отдельным людям при этой сделке.
    Ничего лишнего, только бизнес!
    К сожалению в футболе такое бывает, особенно в таких коррумпированных чемпионатах, как Серия А.
    Гасперини уже не раз высказывался, что бы при нём больше не было не согласованных с ним трансферов.
    Типа Мирончука, которого уже продают и Коваленко.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 11.04.2021 21:50
    +2
    Интересно зачем Аталанте вообще нужен был этот трансфер?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 21:29
    +5
    DKTheBest2, 11.04.2021 21:24
    Бережуть Коваленка для збірної України, аби випадково не травмувався.😂
    Коню понятно, его беречь надо, ведь скоро Бахрейн, а там и ЧЕ если не отменят, кому у наших еше выходить? В конце концов не перекраивать же схему игры из-за Буяльского и Петряка каких-то и тд .
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.04.2021 21:27
    +5
    Как неожиданно!
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 11.04.2021 21:24
    +5
    Бережуть Коваленка для збірної України, аби випадково не травмувався.😂
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 11.04.2021 21:23
    0
    Но недаром клуб Фиорентина
    предлагал мильон за Бышовца
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.04.2021 21:29
    +5
    DKTheBest2, 11.04.2021 21:24
    Бережуть Коваленка для збірної України, аби випадково не травмувався.😂
    Коню понятно, его беречь надо, ведь скоро Бахрейн, а там и ЧЕ если не отменят, кому у наших еше выходить? В конце концов не перекраивать же схему игры из-за Буяльского и Петряка каких-то и тд .
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.04.2021 21:27
    +5
    Как неожиданно!
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 11.04.2021 21:24
    +5
    Бережуть Коваленка для збірної України, аби випадково не травмувався.😂
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 11.04.2021 21:50
    +2
    Интересно зачем Аталанте вообще нужен был этот трансфер?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.04.2021 21:59
    +1
    сергей богданов, 11.04.2021 21:50
    Интересно зачем Аталанте вообще нужен был этот трансфер?
    Ну как трансфер, скорее бесплатное оформление контракта с игроком. Почему бы и нет? Продадут все ж дороже, чем те 8ОО тыс что отдали.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.04.2021 21:54
    0
    сергей богданов, 11.04.2021 21:50
    Интересно зачем Аталанте вообще нужен был этот трансфер?
    А кто вам сказал, что он был нужен Аталанте?
    Он был нужен отдельным людям при этой сделке.
    Ничего лишнего, только бизнес!
    К сожалению в футболе такое бывает, особенно в таких коррумпированных чемпионатах, как Серия А.
    Гасперини уже не раз высказывался, что бы при нём больше не было не согласованных с ним трансферов.
    Типа Мирончука, которого уже продают и Коваленко.
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 11.04.2021 21:23
    0
    Но недаром клуб Фиорентина
    предлагал мильон за Бышовца
    Ссылка
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