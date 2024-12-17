«Абсолютный ноль». В Италии разгневаны из-за ужасной игры Довбика

Издание Corriere dello Sport опубликовало большой материал, в котором разобрало игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика. Журналисты раскритиковали игрока из-за его плохой физической формы и отсутствия результативных действий:

«Нельзя не волноваться как за игру украинского центрфорварда, так и за его форму, не имеющую тенденции к улучшению. Постоянные физические проблемы, которые испытал бывший игрок «Жироны», практически никогда не позволяли ему играть в лучшем состоянии.

Абсолютный ноль. Его форма не позволяет играть на высоком уровне, но это не может быть оправданием после последней игры против «Комо». Тревожные цифры беспокоят Довбика, еще недавно получившего трофей Пичичи в Ла Лиге.

Стоимость его ценника (40 миллионов) сейчас является обузой для украинца. За 52 минуты, которые Довбик сыграл в последнем матче, специалисты сообщают о катастрофической игре центрального форварда.

Ноль голов (ожидаемо), ноль ударов по воротам, нет ни единого касания в штрафной соперника, нет ни единого созданного голевого случая, ноль вхождений в финальную треть поля, ноль кроссов, ноль удачных попыток дриблинга и ни одного отвоеванного владения мячом.

Конечно, команда ему не помогает, и мы поддержали этот тезис, поддержали слова трех тренеров, прошедших через «Рому» за последние месяцы. Тем не менее, ужасающие данные его выступлений нельзя оправдать лишь отсутствием поддержки со стороны его товарищей по команде.

Другие показатели матча «Комо» – «Рома»: две удачные передачи (из семи), две выигранные дуэли (из восьми), одна выигранная воздушная дуэль (из трех). Наибольшее число в его исполнении – восемь, это количество потерь.

Учитывая 40 миллионов евро, потраченных на Артема Довбика летом, мы, вероятно, ожидаем чего-то большего».