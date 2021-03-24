Тренер Ингульца: «Роль переводчика взял на себя Бартулович»

Сергей Лавриненко прокомментировал адаптацию в команде тунисца Mохамеда Али Салема

  • 24.03.2021 15:18
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Тренер Ингульца: «Роль переводчика взял на себя Бартулович»
© ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал об адаптации в украинской команде тунисца Mохамеда Али Салема.

«Игра центрального защитника Mохамеда Али Салема из Туниса? Мне бы не хотелось кого-то выделять, ведь я остался очень доволен коллективными действиями в обороне. Поэтому кому-то одному петь дифирамбы было бы неправильно.

Удалось ли тунисцу быстро адаптироваться в «Ингульце»? С этим вообще проблем не было. Несмотря на довольно молодой возраст, Mохамед Али Салем провел в чемпионате Туниса больше ста матчей, и ему не составляло труда найти общий язык с новыми партнерами.

На каком языке в «Ингульце» изъясняются с тунисцем? Поскольку переводчика в штате «Ингульца» нет, то эту роль на себя взял капитан команды Mладен Бартулович, свободно владеющий английским языком, как, кстати, и тунисец. Не отстает в знании английского и наш вратарь Артем Mалыш. Так что и на тренировках, и во время матчей с взаимопониманием все в порядке», — отметил Лавриненко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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