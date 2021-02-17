Циципас стал 3-м теннисистом, сумевшим отыграться с 0:2 по сетам у Надаля

Греческий теннисист Стефанос Циципас совершил невероятный камбэк в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, сумев отыграться со счета 0:2 по партиям у Рафаэля Надаля – 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5
Ранее подобное удавалось всего двум теннисистам:
Роджер Федерер (Майами-2005, финал) – 2:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 6:1
Фабио Фоньини (US Open-2015, 3-й круг) – 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4
Стоит отметить, что при трех поражениях Надаль выиграл 243 матча, когда брал две первые партии (98.78%).
В полуфинале Циципас сразится с россиянином Даниилом Медведевым.
Источник — Tennis Abstract
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