Циципас стал 3-м теннисистом, сумевшим отыграться с 0:2 по сетам у Надаля

Историческое достижение для Стефаноса

  • 17.02.2021 15:06
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Циципас стал 3-м теннисистом, сумевшим отыграться с 0:2 по сетам у Надаля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Греческий теннисист Стефанос Циципас совершил невероятный камбэк в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, сумев отыграться со счета 0:2 по партиям у Рафаэля Надаля – 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5

Ранее подобное удавалось всего двум теннисистам:

Роджер Федерер (Майами-2005, финал) – 2:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 6:1
Фабио Фоньини (US Open-2015, 3-й круг) – 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4    

Стоит отметить, что при трех поражениях Надаль выиграл 243 матча, когда брал две первые партии (98.78%).

В полуфинале Циципас сразится с россиянином Даниилом Медведевым.

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Источник — Tennis Abstract

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