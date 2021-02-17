Дальше без Надаля. Определились все полуфиналисты Australian Open у мужчин

Заключительный матч 1/4 финала с феноменальным камбэком выиграл Стефанос Циципас

  • 17.02.2021 14:52
  • 1155 просмотров
  • 4 комментария
Дальше без Надаля. Определились все полуфиналисты Australian Open у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

В среду на кортах Мельбурна состоялись матчи 1/2 финала одиночной сетки у мужчин. Играла нижняя часть турнирной сетки.

В первом матче россиянин Даниил Медведев одолел своего соотечественника Андрея Рублева.

Во второй встрече Рафаэль Надаль в пяти сетах уступил шестой ракетке мира Стефаносу Циципасу из Греции. Испанец вел 2:0 по партиям, но довести матч до победы не смог.

Australian Open. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

 Даниил Медведев [4] –  Андрей Рублев [7] – 7:5, 6:3, 6:2
 Стефанос Циципас [5] –  Рафаэль Надаль [2] – 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5

Australian Open. Пары 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Аслан Карацев [Q]
 Даниил Медведев [4] –  Стефанос Циципас [5]

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    captain2009
    online
      captain2009, 17.02.2021 15:17
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 17.02.2021 15:15
    Это просто замечательно, теперь бы еще Джок снялся вообще бы сказка была.!
    и что - подарил просто так финал моск@лю из квалификации? хорошая затея, ничего не скажешь )
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 17.02.2021 15:15
    0
    Это просто замечательно, теперь бы еще Джок снялся вообще бы сказка была.!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 17.02.2021 15:12
    +1
    Невероятная игра! Первые два счета Рафа просто уничтожил, и вдруг циципас проснулся и играл все лучше! В полуфинале я за него!
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
      Rusty_Shackleford, 17.02.2021 15:02
    +2
    Это было эпично. но на фоне усталости проиграет кацапу в полуфинале, увы.
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
      Rusty_Shackleford, 17.02.2021 15:02
    +2
    Это было эпично. но на фоне усталости проиграет кацапу в полуфинале, увы.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 17.02.2021 15:12
    +1
    Невероятная игра! Первые два счета Рафа просто уничтожил, и вдруг циципас проснулся и играл все лучше! В полуфинале я за него!
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 17.02.2021 15:17
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 17.02.2021 15:15
    Это просто замечательно, теперь бы еще Джок снялся вообще бы сказка была.!
    и что - подарил просто так финал моск@лю из квалификации? хорошая затея, ничего не скажешь )
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 17.02.2021 15:15
    0
    Это просто замечательно, теперь бы еще Джок снялся вообще бы сказка была.!
    Ссылка
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