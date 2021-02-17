Дальше без Надаля. Определились все полуфиналисты Australian Open у мужчин

В среду на кортах Мельбурна состоялись матчи 1/2 финала одиночной сетки у мужчин. Играла нижняя часть турнирной сетки.
В первом матче россиянин Даниил Медведев одолел своего соотечественника Андрея Рублева.
Во второй встрече Рафаэль Надаль в пяти сетах уступил шестой ракетке мира Стефаносу Циципасу из Греции. Испанец вел 2:0 по партиям, но довести матч до победы не смог.
Australian Open. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [4] – Андрей Рублев [7] – 7:5, 6:3, 6:2
Стефанос Циципас [5] – Рафаэль Надаль [2] – 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5
Australian Open. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Аслан Карацев [Q]
Даниил Медведев [4] – Стефанос Циципас [5]
Источник — Sport.ua
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