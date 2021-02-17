Медведев уверенно разобрался с Рублевым и вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В борьбе за путевку в полуфинал четвертая ракетка мира обыграл Андрея Рублева (№8 ATP).
Australian Open. 1/4 финала
Андрей Рублев – Даниил Медведев – 5:7, 3:6, 2:6
В полуфинале Медведев сразится с Рафаэлем Надалем (№2 ATP) или Стефаносом Циципасом (№6 ATP).
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Источник — Sport.ua
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