Медведев уверенно разобрался с Рублевым и вышел в полуфинал Australian Open

25-летний россиянин обыграл своего соотечественника

  • 17.02.2021 08:48
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Медведев уверенно разобрался с Рублевым и вышел в полуфинал Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В борьбе за путевку в полуфинал четвертая ракетка мира обыграл Андрея Рублева (№8 ATP).

Australian Open. 1/4 финала
Андрей Рублев – Даниил Медведев – 5:7, 3:6, 2:6

В полуфинале Медведев сразится с Рафаэлем Надалем (№2 ATP) или Стефаносом Циципасом (№6 ATP).

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Источник — Sport.ua

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