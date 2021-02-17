Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 февраля состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграет второй номер посева Рафаэль Надаль.
Испанец сразится против грека Стефаноса Циципаса (№6 ATP).
Встреча начнется не ранее 10:30 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались семь раз, грек выиграл один матч.
Победитель матча сразится за место в финале с Даниилом Медведевым (№4 ATP) или Андреем Рублевым (№8 ATP).
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Источник — Sport.ua
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