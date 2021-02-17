Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 февраля состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграет второй номер посева Рафаэль Надаль.

Испанец сразится против грека Стефаноса Циципаса (№6 ATP).

Встреча начнется не ранее 10:30 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались семь раз, грек выиграл один матч.

Победитель матча сразится за место в финале с Даниилом Медведевым (№4 ATP) или Андреем Рублевым (№8 ATP).