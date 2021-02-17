Андрей Рублев – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 февраля состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграют два россиянина.

За путевку в полуфинал сразятся четвертый сеяный Даниил Медведев и седьмой номер посева Андрей Рублев.

Встреча начнется не ранее 06:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались четыре раза, все поединки выиграл Медведев.

Победитель матча сразится за место в финале с Рафаэлем Надалем (№2 ATP) или Стефаносом Циципасом (№6 ATP).