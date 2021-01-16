ВИДЕО. СВИТОЛИНА – о Монфисе: «Даже карантин не может нас разлучить»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как проходит карантин на Australian Open без Гаэля Монфиса.
«Даже карантин не может нас разлучить», – гласит подпись к видео.
Ранее сообщалось, что Марта Костюк проведет две недели на карантине в Австралии из-за коронавируса.
Not even quarantine can separate us 🤪 pic.twitter.com/QgBpYSFKvB— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 15, 2021
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Источник — Twitter
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