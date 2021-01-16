ВИДЕО. СВИТОЛИНА – о Монфисе: «Даже карантин не может нас разлучить»

Нужно благодарить современные технологии

  • 16.01.2021 15:52
  • 1222 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. СВИТОЛИНА – о Монфисе: «Даже карантин не может нас разлучить»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как проходит карантин на Australian Open без Гаэля Монфиса.
 
«Даже карантин не может нас разлучить», – гласит подпись к видео.
 
Ранее сообщалось, что Марта Костюк проведет две недели на карантине в Австралии из-за коронавируса.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.01.2021 17:59
    0
    Даже не в том дело что чернильница. Просто такого рода видосики как бы намекают, что у девушки проблемы не только с игрой в теннис, но и интеллектом
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    Kanarejka
      Kanarejka, 16.01.2021 17:57
    -1
    Мда... Все это не очень нормально с точки зрения психологии. Ну да ладно, нам вместе детей не крестить. Главное, чтоб в теннис играла хорошо!!
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.01.2021 17:59
    0
    Даже не в том дело что чернильница. Просто такого рода видосики как бы намекают, что у девушки проблемы не только с игрой в теннис, но и интеллектом
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