ВИДЕО. Вот почему Малиновский запасной! Роскошный гол Иличича

Роскошный гол словенского форварда «Аталанты»

  • 09.01.2021 16:48
  • 1916 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Вот почему Малиновский запасной! Роскошный гол Иличича
© twitter.com/Atalanta_BC

Сегодня «Аталанта» Руслана Малиновского в 17-м туре Серии А на выезде играет с «Беневенто». Украинский полузащитник снова остался в запасе своей команды.

И его конкурент за место в основе, Йосип Иличич, в первом тайме забил роскошный гол после сольного прохода:

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Источник — Twitter

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Комментарии
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 09.01.2021 17:22
    0
    Они разного плана...Хотя иногда Гасперини использует Малину близко к позиции Иличича
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 09.01.2021 17:22
    0
    Они разного плана...Хотя иногда Гасперини использует Малину близко к позиции Иличича
    Ссылка
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