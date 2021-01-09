ВИДЕО. Вот почему Малиновский запасной! Роскошный гол Иличича

Сегодня «Аталанта» Руслана Малиновского в 17-м туре Серии А на выезде играет с «Беневенто». Украинский полузащитник снова остался в запасе своей команды.
И его конкурент за место в основе, Йосип Иличич, в первом тайме забил роскошный гол после сольного прохода:
The best player in the league is back in form 🔥— Uncle Sharma (@RSharmzz) January 9, 2021
Josip Ilicic The Wizard 🧙♂️ pic.twitter.com/9fLNJ0niJb
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Источник — Twitter
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