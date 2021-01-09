Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Беневенто

Сегодня, 9 января «Аталанта» в 17-м туре Серии А на выезде играет с «Беневенто». Начало матча – в 16:00 по Киеву. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский снова остался в запасе своей команды на матч.
Составы команд:
«Беневенто»: Монтипо, Маджо, Барба, Глик, Импорта, Скьяттарелла, Дабо, Ионицэ, Фулон, Сау, Лападула
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, Де Ронн, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата
Запас: Росси, Спортьелло, Мэле, Шутало, Ламмерс, Муриэль, Кальдара, Малиновский, Джимсити, Депаоли, Руджери, Миранчук
Источник — Serie A
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