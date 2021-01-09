Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Беневенто

Украинец снова остался за бортом основного состава

  • 09.01.2021 15:58
  • 534 просмотра
  • 3 комментария
Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Беневенто
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Сегодня, 9 января «Аталанта» в 17-м туре Серии А на выезде играет с «Беневенто». Начало матча – в 16:00 по Киеву. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский снова остался в запасе своей команды на матч.

Составы команд:

«Беневенто»: Монтипо, Маджо, Барба, Глик, Импорта, Скьяттарелла, Дабо, Ионицэ, Фулон, Сау, Лападула

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, Де Ронн, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата
Запас: Росси, Спортьелло, Мэле, Шутало, Ламмерс, Муриэль, Кальдара, Малиновский, Джимсити, Депаоли, Руджери, Миранчук

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Источник — Serie A

(4 голоса)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 09.01.2021 16:15
    0
    Kevko, 09.01.2021 16:08
    Гомеса и Пашалича нет. И даже в такой ситуации Руслан не попадает в основу. Тренер видимо видит в нем только игрока ротации
    Всё в его руках.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 09.01.2021 16:08
    +1
    Гомеса и Пашалича нет. И даже в такой ситуации Руслан не попадает в основу. Тренер видимо видит в нем только игрока ротации
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 09.01.2021 16:04
    0
    дергать Малине нужно... делов не будет...
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 09.01.2021 16:08
    +1
    Гомеса и Пашалича нет. И даже в такой ситуации Руслан не попадает в основу. Тренер видимо видит в нем только игрока ротации
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 09.01.2021 16:15
    0
    Kevko, 09.01.2021 16:08
    Гомеса и Пашалича нет. И даже в такой ситуации Руслан не попадает в основу. Тренер видимо видит в нем только игрока ротации
    Всё в его руках.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 09.01.2021 16:04
    0
    дергать Малине нужно... делов не будет...
    Ссылка
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