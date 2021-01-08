В субботу, 9-го января, в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» в рамках матча 17-го тура чемпионата Италии местный «Беневенто» примет «Аталанту».

Встреча десятой и седьмой команд итальянской Серии А. Если для хозяев это место можно считать очень успешным, то вот гостей их позиция явно не устраивает. Команда Руслана Малиновского стремится вернуться в зону Лиги чемпионов и в последнее время набрала хороший ход, но и «Беневенто» не пасет задних, поэтому должно быть интересно.

«Беневенто»

«Ведьмы» после победы в Серии Б не совсем удачно стартовали в турнире рангом выше и сначала находились внизу турнирной таблицы. Более того, команда из Беневенто вылетела из Кубка Италии, проиграв дома скромному «Эмполи». Когда уже начали поговаривать о возможной отставке Филиппо Индзаги, команда расцвела. «Беневенто» одержал три победы в последних четырех матчах и проиграл лишь дважды за девять поединков. Отличный результат!

В матче прошлого тура «ведьмы» на выезде переиграли «Кальяри», набрали 21 очко и переместились на десятое место в турнирной таблице. Правда, разница мячей у «Беневенто» плохая – 19:26. У команды были откровенно провальные матчи против «Интера», «Ромы» и «Специи», но были и сенсационные гостевые победы над «Сампдорией», «Фиорентиной» и «Удинезе». Подопечные Индзаги нестабильны, что, впрочем, неудивительно для команды такого уровня.

Давно травмированы и не примут участие в этой игре Лука Кальдирола, Гаэтано Летиция и Яго Фальке.

«Аталанта»

О команде из Бергамо и ее атакующей мощи можно говорить долго. Последний раз «богини» не смогли поразить ворота соперника еще 28 ноября в матче с «Вероной». Ту игру «Аталанта» проиграла, после чего не знала горечи поражений. В последних шести встречах команда Джан Пьеро Гасперини одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Это позволило бергамаскам набрать 28 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице. Правда, отставание от лидирующего «Милана» составляет еще девять очков.

«Аталанта» продолжает играть на три фронта. Помимо чемпионата Италии 14 января «богиням» предстоит встретиться с «Кальяри» в рамках 1/8 финала Кубка страны, а 24 февраля команда из Бергамо сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Что касается Руслана Малиновского, которого пресса сватает в бельгийский чемпионат, то он в последних трех играх выходил на замену. До этого хавбек сборной Украины трижды выходил в стартовом составе, но был заменен по ходу игры. Можно уверенно сказать, что он является основным игроком команды Джан Пьеро Гасперини.

История встреч

Соперники провели между собой только два матча. Оба они состоялись в сезоне-2017/18. Две «сухие» победы на счету «Аталанты». Продолжится эта тенденция?

Ориентировочные составы:

«Беневенто»: Монтипо, Барба, Туя, Глик, Импрота, Ионита, Хетемай, Скьяттарелла, Сау, Инсинье, Лападула.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Малиновский, Госенс, Кальдара, Сапата, Иличич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

9 января, суббота