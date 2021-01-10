17-й тур
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы вернулись и снова обрели уверенность»

Наставник «Аталанты» доволен победой в чемпионате

  • 10.01.2021 09:31
  • 371 просмотр
  • 1 комментарий
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы вернулись и снова обрели уверенность»
© ФК Аталанта. Джан Пьеро Гасперини

«Аталанта» одержала победу над «Беневенто» (4:1) в рамках 17-го тура Серии А. Наставник команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини прокомментировал этот результат.

«Мы очень хорошо провели первый тайм, а затем пропустили гол. Несмотря на то, что такое событие может полностью изменить ход игры, мои игроки сохранили голову, не изменили своего отношения к игре и продолжали стремиться к победе. Очень важно поддерживать такой образ мышления.

Наши защита и полузащита работают очень хорошо. Мы вернулись в сезон. Я рад, что мы заново обрели уверенность, мы можем играть до 95-й минуты», — сказал Гасперини.

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Источник — Sky Sport Italia

(4 голоса)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 10.01.2021 09:40
    +1
    С выходом МАЛИНЫ игра перевернулась моментально, и в течении 5 мин. было забито 2 гола.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 10.01.2021 09:40
    +1
    С выходом МАЛИНЫ игра перевернулась моментально, и в течении 5 мин. было забито 2 гола.
    Ссылка
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