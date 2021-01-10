Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы вернулись и снова обрели уверенность»

«Аталанта» одержала победу над «Беневенто» (4:1) в рамках 17-го тура Серии А. Наставник команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини прокомментировал этот результат.

«Мы очень хорошо провели первый тайм, а затем пропустили гол. Несмотря на то, что такое событие может полностью изменить ход игры, мои игроки сохранили голову, не изменили своего отношения к игре и продолжали стремиться к победе. Очень важно поддерживать такой образ мышления.

Наши защита и полузащита работают очень хорошо. Мы вернулись в сезон. Я рад, что мы заново обрели уверенность, мы можем играть до 95-й минуты», — сказал Гасперини.