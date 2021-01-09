17-й тур
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Третья победа в 2021. Аталанта выиграла, у Малиновского ассист

Команда Джан Пьеро Гасперини, как всегда, результативна

  • 09.01.2021 17:52
  • 2695 просмотров
  • 5 комментариев
Третья победа в 2021. Аталанта выиграла, у Малиновского ассист
© twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» в матче 17-го тура чемпионата Италии на выезде обыграла «Беневенто» со счетом 4:1. Команда Джан Пьеро Гасперини провела в 2021 году уже третий поединок, добыв третью победу.

В трех играх «Аталанта» забила 12 голов. До матчей конкурентов команда поднялась в топ-4.

Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте и сделал результативную передачу во время гола Муриэля.

Чемпионат Италии. 17-й тур

Беневенто - Аталанта 1:4
Голы: Сау, 50 - Иличич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 09.01.2021 18:21
    +3
    Я конечно прозрел от игрьі Иличича-профессор...Малина красавец....Аталанта-очень серьезная компания...Очень сильно вьіглядит...И то они играли не на всю силу...
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 09.01.2021 18:19
    +4
    Малиновский вышел при 1:1, в итоге победа 1:4 с голевым пасом в активе.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.01.2021 18:09
    +6
    Малина вышел и сразу Аталанта через 5мин.забила 2 гола, и в конце ассист. Он в порядке, и заслуживает место в основе...
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
    online
      Ас Милан Чемпіон, 09.01.2021 17:58
    +8
    Краща гра Малиновського з моменту 6 туру Ліги.. Шей якби не жадіна Муріель..
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.01.2021 17:56
    +8
    Малиновский играл уверенно, как профессор. С его выходом у Аталанты заметно улучшилась игра.
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
    online
      Ас Милан Чемпіон, 09.01.2021 17:58
    +8
    Краща гра Малиновського з моменту 6 туру Ліги.. Шей якби не жадіна Муріель..
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.01.2021 17:56
    +8
    Малиновский играл уверенно, как профессор. С его выходом у Аталанты заметно улучшилась игра.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.01.2021 18:09
    +6
    Малина вышел и сразу Аталанта через 5мин.забила 2 гола, и в конце ассист. Он в порядке, и заслуживает место в основе...
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 09.01.2021 18:19
    +4
    Малиновский вышел при 1:1, в итоге победа 1:4 с голевым пасом в активе.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 09.01.2021 18:21
    +3
    Я конечно прозрел от игрьі Иличича-профессор...Малина красавец....Аталанта-очень серьезная компания...Очень сильно вьіглядит...И то они играли не на всю силу...
    Ссылка
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