Третья победа в 2021. Аталанта выиграла, у Малиновского ассист

«Аталанта» в матче 17-го тура чемпионата Италии на выезде обыграла «Беневенто» со счетом 4:1. Команда Джан Пьеро Гасперини провела в 2021 году уже третий поединок, добыв третью победу.

В трех играх «Аталанта» забила 12 голов. До матчей конкурентов команда поднялась в топ-4.

Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте и сделал результативную передачу во время гола Муриэля.

Чемпионат Италии. 17-й тур

Беневенто - Аталанта 1:4

Голы: Сау, 50 - Иличич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86