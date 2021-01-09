Третья победа в 2021. Аталанта выиграла, у Малиновского ассист

«Аталанта» в матче 17-го тура чемпионата Италии на выезде обыграла «Беневенто» со счетом 4:1. Команда Джан Пьеро Гасперини провела в 2021 году уже третий поединок, добыв третью победу.
В трех играх «Аталанта» забила 12 голов. До матчей конкурентов команда поднялась в топ-4.
Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте и сделал результативную передачу во время гола Муриэля.
Чемпионат Италии. 17-й тур
Беневенто - Аталанта 1:4
Голы: Сау, 50 - Иличич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86
Источник — Sport.ua
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