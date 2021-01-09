17-й тур
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

У Малиновского ассист. Беневенто - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча

Украинец вышел на поле во втором тайме

  • 09.01.2021 19:45
  • 1397 просмотров
  • 1 комментарий
У Малиновского ассист. Беневенто - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/Atalanta_BC

В матче чемпионата Италии «Аталанта» разобралась с «Беневенто» 4:1, а Руслан Малиновский отметился результативной передачей в четвертом голе (видео с 3:27).

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
71' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
69' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Толой (Аталанта).
50' ГОЛ ! Мяч забил Марко Сау (Беневенто).
30' ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 20:16
    0
    Момент на моменте и моментом погоняет)))
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    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 20:16
    0
    Момент на моменте и моментом погоняет)))
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