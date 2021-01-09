У Малиновского ассист. Беневенто - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча

В матче чемпионата Италии «Аталанта» разобралась с «Беневенто» 4:1, а Руслан Малиновский отметился результативной передачей в четвертом голе (видео с 3:27).
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Толой (Аталанта).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Сау (Беневенто).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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