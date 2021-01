ВИДЕО. Младшая дочь Бондаренко трогательно поддержала маму на корте

На трибунах турнира WTA в Абу-Даби у украинки Катерины Бондаренко была персональная поддержка.

Ее младшая дочь Ева вышла на корт и трогательно поддержала маму.

Напомним, 8 января Катерина Бондаренко уступила во втором круге Онс Жабер из Туниса в трех сетах.

Not sure what happened there but someone came to say hi 👋🏻 #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/WJoN6Pmz9u